Rector VUB met spoed geopereerd aan het hart

Jan Danckaert, die sinds de start van dit academiejaar aan het hoofd van de VUB staat, is in allerijl geopereerd aan het hart. ‘Nu volgt een periode van afwezigheid in functie van rust en herstel’, laat de VUB weten.

Jan Danckaert, rector aan de VUB, werd maandag met spoed geopereerd in het UZ Brussel. Dat laat de VUB weten. Na hartklachten besliste hij afgelopen vrijdag om op consultatie te gaan. In het UZ kreeg hij te horen dat hij zo snel mogelijk een overbruggingsoperatie moest ondergaan aan het hart. De ingreep is achter de rug en is goed verlopen. Er werden vier overbruggingen geplaatst.

Danckaert, die de overleden rector Caroline Pauwels opvolgde, last de komende periode rust in. ‘Ik ben dankbaar voor de goede zorgen van de artsen en het verplegend personeel van het UZ Brussel. Ik ga hun advies ter harte nemen en zo veel mogelijk rusten om mijn lichaam te laten herstellen van de operatie. Daarna smijt ik mij opnieuw voluit als rector van de VUB. Reculer pour mieux sauter, noemen ze dat.’

Vicerector Hugo Thienpont neemt in zijn afwezigheid de taken van rector over. Verder bestaat het beleidsteam uit vicerectoren Pieter Ballon, Karin Vanderkerken en Nadine Engels. Thienpont, vicerector innovatie & valorisatie en gewoon hoogleraar aan de faculteit ingenieurswetenschappen, was al vicerector onder ererector Caroline Pauwels.

‘Op vraag van Jan neem ik zijn taken als rector over. Ik ga er alles aan doen om dat goed te doen’, aldus Thienpont. ‘We moeten Jan en zijn familie de tijd geven om even te bekomen en vooral goed te rusten.’ Wanneer Danckaert terugkeert, is nog niet duidelijk.