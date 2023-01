Laurens Sweeck wint cross in Otegem

Het was een beetje te verwachten, maar hij deed het toch maar: Laurens Sweeck heeft zijn kater van het verloren BK doorgespoeld met de overwinning in de veldrit van Otegem. Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout haalde het podium niet. Plekken twee en drie waren voor Joran Wyseure en Gerben Kuypers .

‘Ik hoorde dat aan de derde plaats van Thibau Nys een gouden randje zat. Dan is het spijtig dat aan de gouden medaille van Vanthourenhout een bronzen randje zit’, klonk het vooraf snoeihard bij Sweeck richting zijn oude kamp. De spanning was dus te snijden.

Tim Merlier kwam ook nog eens meecrossen in eigen streek en vertrok als een raket. Hij schoof meteen op naar de tweede plaats. Vanthourenhout leek een zware nacht gehad te hebben en dook pas rond de vijftiende positie het gras in. Er scheidden zich al snel zes renners af, met naast Merlier ook Eli Iserbyt, Jente Michels, Joran Wyseure, Laurens Sweeck en Daan Soete.

Wyseure voelde zich uitstekend en ging in de tweede ronde even solo. Iserbyt kon het tempo van de jonge Belg niet aan. Intussen schoof de kersverse Belgische kampioen op in de achterhoede. Vanthourenhout sloot aan bij de kopgroep, van waaruit ploegmakkers Sweeck en Wyseure waren weggereden. In de derde ronde kreeg dat duo het gezelschap van Vanthourenhout en Iserbyt, ook twee teamgenoten, Merlier en Kuypers (die in de eerste ronde ten val was gekomen).

Ronde vier was de Sweeck-ronde. De renner van Crelan-Fristads snokte aan zijn fiets en bouwde meteen een voorsprong van zo’n tien seconden uit. Verrassend genoeg waren het Kuypers, zondag winnaar van het BK bij de elite zonder contract, en Michel die konden volgen. Vanthourenhout en Iserbyt zagen af en speelden geen rol in de strijd om het podium.

Sweeck knalde zo in stijl naar winst en een beetje wraak voor het verloren BK. Achter hem kwam Wyseure nog sterk opzetten. Hij zorgde voor een 1 en 2 voor Crelan-Fristads, Kuypers reed naar een knappe derde plaats. Iserbyt moest tevreden zijn met plek zeven, Michael Vanthourenhout kwam op meer dan een minuut binnen en werd pas negende.

Uitslag veldrit Otegem:

1. Laurens Sweeck

2. Joran Wyseure

3. Gerben Kuypers

4. Jente Michels

5. Tim Merlier

6. Lander Loockx

7. Eli Iserbyt

8. Ryan Kamp

9. Michael Vanthourenhout

10. Jens Adams