Matteo Messina Denaro (60) was precies de helft van zijn leven op de vlucht voor justitie. Tientallen jaren zochten Italiaanse antimaffiaspeurders hem overal ter wereld. Maandagochtend vonden ze hem in een kankerkliniek in het Siciliaanse Palermo.

In de gietende regen in Palermo, de hoofdplaats van Sicilië, is maandagochtend kort na half tien de Siciliaanse gangster Matteo Messina Denaro opgepakt, door een uitgebreide politie- en legermacht in ...