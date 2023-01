1.500 leerlingen geëvacueerd na bommelding op school in Merksem

In het Antwerpse district Merksem is een school met zowat 1.500 leerlingen ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt de lokale politie.

De school in kwestie is het Groenendaalcollege in de Gagelveldenstraat. Ze omvat een lagere en een middelbare school. Alle leerlingen en leerkrachten zijn na de melding ‘dat er iets zou ontploffen’ verzameld op een voetbalterrein vlakbij. Er is geen sprake van paniek, maar er wordt voor alle zekerheid een zoekactie uitgevoerd. De politie is ook een onderzoek gestart naar de persoon die de melding deed. Vandaag wordt alvast geen les meer gegeven. Leerlingen die op eigen houtje naar huis konden vertrekken, mochten vroeger naar huis.

De politie stelt dat er geen onmiddellijk gevaar dreigt en dat de evacuatie rustig is verlopen. De feiten worden echter wel ernstig genomen en de melder wordt opgespoord, klinkt het. Het Laatste Nieuws schrijft dat er een ‘mogelijk verband’ is met het drugsmilieu, maar dat werd nog niet officieel bevestigd.