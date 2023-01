Vrouwelijk ex-parlementslid thuis vermoord in Kaboel

De Afghaanse politica Mursal Nabizada is zaterdagnacht omstreeks 3 uur vermoord in haar woning in Kaboel. De schutters brachten ook een van haar lijfwachten om het leven. Nabizada zetelde van 2019 tot aan de machtsgreep door de taliban in het parlement. Ze weigerde haar land te verlaten, ook toen ze de kans daartoe kreeg.

Toen de taliban in augustus 2021 de macht grepen in Afghanistan, zijn 9 van de 69 vrouwelijke parlementsleden niet ingegaan op een aanbod het land te verlaten. De 32-jarige Mursal Nabizada was een van ...