Een nieuw standbeeld van Martin Luther King in het Amerikaanse Boston wordt bedolven onder de kritiek. Het beeld is geïnspireerd op een foto van King en zijn vrouw Coretta nadat hij in 1964 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

Het standbeeld van Martin Luther King en zijn vrouw is een kleine 7 meter groot en is van de hand van beeldhouwer Hank Willis Thomas. Hij inspireerde zich op een foto die werd gemaakt nadat Martin Luther King had vernomen dat hij de Nobelprijs had gewonnen.

‘Het beeld gaat over de capaciteit die iedereen heeft om liefde te voelen, te zien en te ervaren’, zegt de kunstenaar in de Boston Globe. ‘Dat gevoel heb ik elke keer als ik een beeld zie van dat echtpaar.’

Hank Willis Thomas focuste op de vier in elkaar gestrengelde armen van Martin Luther King en zijn echtgenote, maar niet vanuit elke hoek is even goed zichtbaar wat hij bedoelt. Veel mensen vragen zich af waarom de beeldhouwer niet de hele figuren kopieerde.

‘Een gemis in het eren van het echtpaar’, schrijft columnist Rasheed Walters in de Boston Herald. Een comedian begrijpt dan weer niet hoe het mogelijk is om iemand te eren door slechts twee ledematen te tonen.

Seneca Scott, een neef van de vrouw van King, noemt het werk ‘beledigend’. ‘Er is tien miljoen dollar besteed aan iets waarvan je bezwaarlijk kan zeggen dat het weinig bijbrengt aan de strijd van zwarte gezinnen’, zegt hij.

Burgemeester Michelle Wu van Boston verdedigt het werk. ‘Het moet helpen om onze ogen te openen voor de onrechtvaardigheid van racisme en meer mensen de weg naar gelijkheid doen zien’, zegt die. ‘Dit standbeeld is een oproep om elkaar en de geschiedenis van land meer te omarmen.’