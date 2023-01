Podcast | Nieuw kantelpunt in de oorlog: wij sturen tanks naar Oekraïne

Vladimir Poetin heeft nog eens van zich laten horen. ‘We zien een positieve dynamiek, alles verloopt volgens plan’, zei hij over de oorlog in Oekraïne. Maar ondertussen is er een echte machtsstrijd aan de gang in het Kremlin.





Nog belangrijker is dat Londen een aantal zware tanks stuurt naar Oekraïne. Andere westerse landen gaan volgen. Een kantelpunt is dat. Want de angst dat Moskou alsnog het laken naar zich toehaalt, is groot.

