Filmicoon en sekssymbool Gina Lollobrigida (95) overleden

Met het overlijden van Gina Lollobrigida neemt de filmwereld afscheid van een der laatste iconische actrices uit de jaren 1950-1960. De Italiaanse diva werd 95.

Je had Sophia Loren, en je had Gina Lollobrigida: beide actrices groeiden in de jaren 1950 en 1960 uit tot sekssymbolen op het witte doek en droegen bij aan de internationalisering van de Italiaanse cinema. Voor de volledigheid: je had ook Claudia Cardinale, Anna Magnani, Monica Vitti en nog anderen, zo groot was de Italiaanse cinema toen. Maar zowel Loren als Lollobrigida schopten het ook tot Hollywood, waar ze meedraaiden in het toenmalige studiosysteem en iconen werden van het zogenaamde Gouden Tijdperk van Hollywood. Met het overlijden van Lollobrigida verliest de Italiaanse cinema een van zijn grootste filmdiva’s. Maar in tegenstelling tot de films van Sophia Loren en Monica Vitti bleven haar films minder lang leven in de canon, terwijl Loren en Vitti muzes werden voor de grote Italiaanse regisseurs van de filmgeschiedenis, Michelangelo Antonioni en Vittorio De Sica.

Zowel Loren als Lollobrigida begonnen hun carrière ook in een verkiezing voor Miss Italia. Lollobrigida - geboren als Luigia Lollobrigida - eindigde derde, maar won nationale bekendheid. Drie jaar later legde de grote Hollywoodproducer Howard Hughes haar onder contract voor zeven jaar bij RKO Pictures, toen een van de grootste Hollywoodstudio’s. Uiteindelijk weigerde ze aan het contract te voldoen, en Hughes schorste haar. Zelfs toen hij RKO verkocht, bleef haar contract echter gelden. Dat betekende dat ze niet in Amerika kon draaien - maar wel voor Hollywoodproducties in Europa.

In 1953 scoorde ze een kassucces met Pane, amore e fantasia van Luigi Comencini, met Vittorio De Sica overigens als tegenspeler. Datzelfde jaar kende ze ook groot succes met Beat the devil, een parodie op The Maltese Falcon die de grote Hollywoodregisseur John Huston kwam opnemen in Italië, op basis van een script van Truman Capote. Op dat moment stond Lollobrigida al als grote naam op de affiche, op gelijke hoogte met Humphrey Bogart.

Vervolgens maakte ze haar Amerikaanse debuut als circusartieste in Trapeze van Carol Reed, naast Burt Lancaster en Tony Curtis. Ze speelde met Anthony Quinn in de eerste kleurenverfilming van De klokkenluider van de Notre Dame. Marcello Mastroianni, Frank Sinatra, Sean Connery en Rock Hudson mochten zich tegenspelers van haar noemen: zij was vaak de reden waarom mensen overgingen tot het kopen van tickets, voor films die niet altijd boeiender waren dan de affiche.