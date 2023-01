VRT behoudt uitzendrechten op Olympische Spelen

De VRT brengt de Olympische Spelen al zeker tot 2032 op het scherm. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte bekend dat het de European Broadcasting Union, de vereniging van Europese publieke omroepen, en haar leden de rechten verleent voor de Olympische Spelen voor een tijdspanne van 6 jaar.

In samenwerking met de andere publieke omroepen in Europa halen de VRT en Sporza zo de rechten binnen voor televisie, radio én online. Concreet gaat het om de Olympische Winterspelen van 2026 (Milaan - Cortina d’Ampezzo) en 2030 (die nog moeten worden toegewezen) en de Olympische Spelen van 2028 (Los Angeles) en 2032 (Brisbane).

Het akkoord garandeert de Vlaamse kijkers, luisteraars en surfers via Sporza meer dan 200 uur vrij toegankelijke verslaggeving over de Olympische Spelen en minstens 100 uur over de Olympische Winterspelen.

‘Kernopdracht van VRT’

‘De Olympische Spelen maken deel uit van de kernopdracht van VRT, ze vormen het moment bij uitstek waarop populaire en kleinere sporten kijkers, luisteraars en gebruikers bereiken, inspireren en entertainen’, zegt Pieter De Windt, de hoofdredacteur van Sporza. ‘Ook kleine of nieuwe sporten vinden via de Olympische Spelen hun weg naar een groot publiek. Dat Sporza en VRT nu tot 2032 zeker zijn van die rechten is vanzelfsprekend een succes.’

‘De olympische gedachte van menselijke verbinding door sport is erg belangrijk voor VRT’, zegt Frederik Delaplace, de ceo van de VRT. ‘We zijn bijzonder blij dat de banden tussen het IOC en de EBU opnieuw aangehaald worden. Zo kan VRT haar jarenlange traditie van olympische verslaggeving met eigen en unieke omkadering verderzetten op alle VRT-kanalen, lineair en digitaal, voor elk type mediagebruiker.’