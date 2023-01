Duitse minister van Defensie stapt op na reeks blunders

Christine Lambrecht (SPD) heeft haar ontslag ingediend als Duitse minister van Defensie. Lambrecht lag al lang onder vuur. Er werd haar in deze cruciale tijden een tekort aan visie en daadkracht verweten.

Uiteindelijk heeft het nog lang geduurd vooraleer Christine Lambrecht (57) de handdoek in de ring gooide. Vorige vrijdag schreven de meeste kranten al dat ze haar ontslag zou aankondigen. Intussen hadden de media haar mogelijke opvolgers al gewikt en gewogen en lijsten gemaakt van de problemen die op het bord van de nieuwe minister kwamen te liggen.

Lambrecht was een miscast die zich onvoldoende bewust was van haar zware verantwoordelijkheid. Na de Russische invasie in Oekraïne kreeg haar departement in mei 100 miljard euro toegezegd om het Duitse leger, de Bundeswehr, uit te rusten en te hervormen. Het leger was immers niet klaar om in deze veranderde tijden zijn mannetje te staan. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie gingen de opeenvolgende regeringen er vanuit dat Duitsland omringd was door vrienden en verloor het leger een deel van zijn bestaansrecht. De CDU-ministers bezuinigden en hervormden. ‘Zij braken de ruggengraat van het leger’, schreef Der Spiegel vorige vrijdag. Het centrale commando werd afgeschaft, het overleg met de minister op een laag pitje gezet, investeringen werden geannuleerd, munitiebestellingen gebeurden ‘just in time’ en vele depots sloten de deuren. Als gevolg van dat jarenlange beleid komt Duitsland bij gezamenlijke Navo-operaties met slecht functionerend, verouderd of te weinig materieel op het terrein. Het is ook een van de redenen waarom Duitsland niet kan voldoen aan de Oekraïense verwachtingen.

Radertjes draaien

Toen Lambrecht in december 2021 als minister aantrad, kreeg ze van de legerleiding een dossier waarin de mankementen van de Bundeswehr werden opgelijst. Daaruit kon ze leren dat er dringend grondige hervormingen moesten gebeuren. Maar daarin was de minister niet geïnteresseerd. Ze wilde wel aan de radertjes draaien, maar was niet bereid om de fundamentele problemen aan te pakken. ‘We kunnen ons nu permitteren om een allesomvattende hervorming door te voeren’, citeert Der Spiegel uit een document dat ze in december aan de legerleiding schreef.

Het was voor het leger en defensiespecialisten alweer een illustratie dat zij eigenlijk niet geïnteresseerd is in defensie. Zij heeft zich, in tegenstelling tot haar voorgangster Ursula von der Leyen, nooit ingewerkt in de vele dossiers die op haar bureau lagen. De Navo, de staat van het leger, de internationale afspraken … het was – volgens velen – niet haar ding. Zij is niet de vrouw die de Zeitenwende die bondskanselier Olaf Scholz aankondigde, belichaamt. Haar eerste boodschap na de invasie, dat Duitsland 5.000 helmen zou leveren, was een voorbode van haar morrelen in de marge.

Interessante contacten

Lambrecht kwam wel vaak in het nieuws, maar met de verkeerde boodschappen. Ze arriveerde op hoge hakken op een missie in Mali, liet zich uit een helikopter helpen door twee galante militairen, vergat de naam van de commandant die ze tijdens een ceremonie moest inleiden en nam haar zoon mee in een legerhelikopter omdat het gezin, na een verplicht nummer van de moeder, in de buurt op skivakantie zou gaan. Toen ze op oudejaarsavond een knullige video op sociale media postte, waarin ze zei dat ze het afgelopen jaar zovele interessante contacten had gehad, werd ze helemaal de kop van jut. Terwijl de knallen van het vuurwerk haar woorden onverstaanbaar maakten, dachten velen op dat moment aan de explosies in Oekraïne. Sindsdien is de roep om haar ontslag niet meer weg geweest.

Mocht Rusland Oekraïne niet zijn binnengevallen, was Lambrecht misschien nooit aangeschoten wild geworden. Dan zouden weinigen, behalve de militairen, problemen hebben gehad met haar ‘weiter so’-beleid. Maar in deze moeilijke omstandigheden, waarin de regering op korte termijn een andere koers moet uitzetten en cruciale, ingrijpende beslissingen moet nemen, schiet Lambrecht tekort. Het zijn de groene ministers, die van Economie en van Buitenlandse Zaken, die veel daadkracht aan de dag leggen. De sociaaldemocraten blijven in de schaduw. Het lijkt wel of ze geen visie en geen geschikt personeel hebben om in deze tijden de leiding te nemen.