Duits dorpje Lützerath volledig ontruimd, Thunberg weggevoerd door politie

Het door klimaatactivisten bezette dorpje Lützerath, op zo’n zestig kilometer van de Belgische grens, is zondag door de politie ontruimd. Het Duitse dorp moet plaatsmaken voor een bruinkoolmijn. Greta Thunberg werd door agenten weggevoerd. Twee activisten zouden zich nog verschanst hebben in een tunnel.

De politie is klaar met haar operatie in het bezette Duitse ‘bruinkooldorp’ Lützerath. Twee jaar lang hebben activisten het dorp, dat jaren geleden al verlaten werd door zijn oorspronkelijke bewoners, bezet uit protest tegen fossiele brandstoffen. De laatste bezetters zijn zondag uit de boomhutten gehaald.

Alleen in een tunnel onder de grond zitten nog twee activisten. Omdat het energiebedrijf RWE eigenaar is van de bruinkoolmijn, is het aan hen om hen daaruit te ‘redden’, zo zegt een woordvoerder van de politie in Aken. De politie trekt zich terug uit het dorp.

De ontruiming begon afgelopen woensdag, nadat een rechter had geoordeeld dat de activisten het dorp moesten verlaten. Het kwam daarbij tot confrontaties tussen de politie en de activisten, die zich in boomhutten en schuren verschanst hadden. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg had zich bij de bezetters gevoegd. Zij zou zondag door de politie weggevoerd zijn.

Thunberg zong en danste met andere klimaatactivisten aan de rand van de bovengrondse bruinkoolmijn, meldt de Duitse omroep WDR. Volgens een politiewoordvoerder zat de Zweedse op een bepaald moment op een muur aan de rand van de groeve. Voor de veiligheid vroegen politieagenten haar te vertrekken. Toen ze dat niet deed, droegen de agenten haar een paar passen verder weg, aldus de politie. Thunberg werd niet geboeid gezien, maar volgens het Duitse blad Bild werd ze wel door de politie weggevoerd.

Kritiek op politie

De voorzitter van de politievakbond voor de deelstaat moet niet weten van de kritiek op het politieoptreden. Onder meer op zaterdag kwam het tot lichte schermutselingen tussen activisten en agenten, met aan beide kanten lichte gewonden. De politie kon met hun paarden en zware uitrusting slecht uit de voeten in de modder. ‘De politie handhaaft de wet’, zei Michael Mertens, verantwoordelijke voor de politiebond in Noordrijn-Westfalen, zondag tegen het Duitse persbureau DPA. ‘Als praten niet meer helpt, dan ontstaan helaas situaties zoals zaterdag. Niemand wil dat, maar dan is die aanpak gewoon onvermijdelijk om uitvoering te geven aan het mandaat dat de politie heeft.’

Met hun acties verzetten de activisten zich tegen de bruinkoolwinning. Ze vinden dat de 280 miljoen bruinkool die Duitsland uit de mijn hoopt te halen om te verbranden, de temperatuur op aarde onaanvaardbaar hoog doet oplopen. In Duitsland kwamen vorige week 2.000 mensen op straat tegen de bruinkoolmijn.