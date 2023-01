Winkeluitbater zwaargewond na steekpartij in Antwerpen-Noord

Bij een steekpartij in een winkel in de Diepestraat in Antwerpen is zondagavond een man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer had ruzie gekregen met een groepje (jonge)mannen.

De feiten speelden zich zondagavond even voor 18 uur af in een winkel op de hoek van de Diepestraat en de Lange Van Sterbeeckstraat in Antwerpen-Noord. Volgens de eerste vaststellingen van de politie is het daar tot een discussie gekomen tussen de winkeluitbater en een groepje vermoedelijk jonge mannen.

De winkeluitbater kreeg vervolgens verschillende messteken, onder meer in de borst. Hij verloor heel wat bloed, maar zou niet in levensgevaar verkeren. ‘In het ziekenhuis is het slachtoffer meteen naar het operatiekwartier gebracht’, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politiezone Antwerpen.

De groep mannen vertrok na de steekpartij. ‘We hebben na de feiten meteen nazicht gedaan in de omgeving, maar de verdachten konden nog niet gevat worden’, aldus Bruyns. Het labo van de gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.