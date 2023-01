Tot 20 centimeter sneeuw op hoge plateaus van de Ardennen, elders regen

De week begint met veel wind en neerslag. In Laag-België valt er regen. In de Ardennen verwacht het KMI regen en smeltende sneeuw.

Op de hoge plateaus kan er sneeuw vallen, die op het einde van de dag kan ophopen tot een laag van 10 tot 15 centimeter en lokaal zelfs 20 centimeter dik. In de late namiddag kan ook in Laag- en Midden- België de neerslag wat winters worden. Dat meldt het KMI.

De maxima liggen maandag tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig. In het binnenland zijn er vooral in de voormiddag rukwinden mogelijk tot rond 70 kilometer per uur. Aan zee worden de sterkste windstoten verwacht in de namiddag, tot 70 kilometer per uur of lokaal zelfs wat meer.

Maandagavond blijft het nog een tijd sneeuwen in de Ardennen. In de loop van de nacht wordt het overal droog met brede opklaringen. Het gaat overal vriezen, met gevaar voor de vorming van ijsplekken tot gevolg. De minima schommelen tussen -2 en -4 graden.

Dinsdag wordt een bewolkte dag. Het blijft droog op wat lichte neerslag na in het uiterste zuiden van het land en langs de Duitse grens. Het is koud met maxima tussen het vriespunt en -3 graden in de Hoge Ardennen en 2 en 3 graden elders. De wind waait overwegend zwak.

Woensdagochtend vriest het overal in ons land. In Vlaanderen is er kans op lokale aanvriezende mist. Ten zuiden van Samber en Maas wordt het bewolkt en bestaat de kans op lichte sneeuwval. Later op de dag wisselen opklaringen af met wolkenvelden. De maxima liggen rond -3 graden in de Hoge Venen, rond 2 graden in het centrum en rond 4 of 5 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig.