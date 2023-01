Charleroi draait scheve situatie om tegen Cercle Brugge en springt over Anderlecht in het klassement

Ze kunnen blijkbaar niet zonder mekaar, Felice Mazzu en Charleroi. Cercle kwam zondagavond wel op voorsprong op Mambourg, maar kort voor en na de rust gingen de zebra’s erop en erover. Mazzu nadert nu met Charleroi op één punt van Cercle.

Ook Charleroi ondervond weer dat je met dit Cercle nooit klaar bent. In de heenmatch verloren de carolo’s met 4-1 in Brugge en dat kostte Wil Still toen zelfs zijn kop. Onder Mazzu brengt Charleroi weer het voetbal waarvoor de trainer bij Anderlecht al vroeg weer aan de deur vloog: in de omschakeling dus maar het drukkend Cercle domineerde en dreigde via Vanhoutte en Lopes, die de paal trof. De thuisploeg kwam nog eens goed weg toen een nonchalante Koffi pardoes in de voeten van Denkey speelde, maar de spits van Cercle strafte de misser niet af. Maar amper drie minuten later was het wel bingo.

Een verloren bal raakte niet goed weg en via het lichaam van Damien Marcq trof de alomtegenwoordige kapitein Charles Vanhoutte nu wel de netten. Een bedrijvige Nkuba zocht wel de gelijkmaker maar Majecki moest nooit echt ingrijpen. En toch werd er gepauzeerd bij een gelijke stand. Uit het niets scoorde Charleroi de gelijkmaker. Daland miste zijn kopbal, Lopes gleed uit en Mbenza werkte met sprekend gemak het voorzetje van Zorgane in doel.

Foto: belga

Invaller kopt raak

Een koude douche van Cercle en na de herneming ging Charleroi er zowaar op en over. Majecki verkeek zich op een corner van Mbenza en de voor Gholizadeh ingevallen Hosseinzadeh kopte raak: 2-1. Charleroi had dit keer geen Mazzu-time nodig. Er waren nog ruim 40 minuten te spelen maar ook na de wissels kon Cercle niet meer dreigen. De beste kansen waren nog voor de counterende zebra’s maar Majecki herpakte zich en pakte nog alles.

Foto: Belga

Charleroi: Koffi, Bager, Marcq, Boukamir, Nkuba (88’ Tchatchoua), Heymans (72’ Badji), Zorgane, Ilaimaharitra, Kayembe, Gholizadeh (46’ Hosseindzadeh), Mbenza (79’ Descotte)

Cercle: Majecki, Miangue, Daland, Popovic, Deman, Vanhoutte (88’ Marcelin), Lopes (71’ Gboho), Somers, Hotic (71’ Francis), Denkey, Ueda

Doelpunten: 27’ Marcq (eigen doelpunt) 0-1, 44’ Mbenza (Zorgane) 1-1, 51’ Hosseinzadeh (Mbenza) 2-1

Gele kaarten: 87’ Vanhoutte, 90’ Badji

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Arthur Denil