Zuid-Afrikaanse president annuleert deelname aan Davos wegens energiecrisis

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft zijn deelname aan het World Economic Forum (WEF) in Davos afgezegd vanwege de acute energiecrisis in zijn land. Dat maakte zijn woordvoerder zondag bekend.

Zuid-Afrika heeft te maken met een record aan stroompannes. De problemen bij het staatsbedrijf Eskom, dat meer dan 90 procent van de stroom van het land produceert, zijn het afgelopen jaar verder verergerd.

Ramaphosa zou volgende week een regeringsdelegatie naar het forum in de Zwitserse Alpen leiden, maar hij blijft in zijn land voor overleg met Eskom en politieke leiders, luidt het.

Geplande black-outs vermenigvuldigen zich al jaren in Zuid-Afrika, omdat Eskom de vraag niet kan volgen en door gebrek aan onderhoud van zijn verouderde infrastructuur, waarvan het grootste deel steenkoolgestookt is.

De stroomstoringen hebben de afgelopen twaalf maanden nieuwe records bereikt, waarbij het bedrijf zich verdedigde door te spreken over sabotage. Deze week kondigde het, als gevolg van een nieuwe storing in zijn installaties, zelfs een toekomstige afschakeling aan die tot bijna 12 uur per dag zou kunnen duren.