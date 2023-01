In het parlement klinkt al eens een alarmbel, maar zelden gaat het over het voortbestaan van de mensheid. Vorige week was dat wel het geval, want Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout zei dat door de dalende spermakwaliteit het einde voor de natuurlijke bevruchting dreigt, en wel al tegen 2050. Wat is daarvan aan? Moeten we echt vrezen voor onze voortplanting?