Onderzoek naar corruptie: Marc Tarabella gaf verplaatsing naar Qatar niet aan

Europees Parlementslid Marc Tarabella heeft een reis naar Qatar in februari 2020 niet op tijd aangegeven bij het parlement. Dat heeft zijn advocaat zondag verklaard. Tarabella kwam in opspraak in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Het Belgisch gerecht vraagt de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid.

Tarabella had al eerder in Le Soir verklaard dat hij naar Qatar was gereisd op uitnodiging van het National Human Rights Committee, samen met andere parlementsleden. Het gaat om een organisatie die banden heeft met het Qatarese regime. De verplaatsing werd betaald door de organisatie, maar ‘hij heeft die nog niet aangegeven’ bij het parlement, gaf zijn advocaat, meester Maxim Töller, zondag toe in de uitzending ‘C’est pas tous les jours dimanche’ (RTL-TVi).

De advocaat merkt wel op dat geen enkele van de vijf betrokken parlementsleden de trip hebben aangemeld. Bij Tarabella ging het naar verluidt om een samenloop van omstandigheden. ‘Hij is in februari 2020 vertrokken, daarna reisde hij door naar Ghana, het is niet gebeurd, nadien kwam corona voor de hele wereld, zijn medewerkster heeft hem eraan herinnerd het te doen, de termijn was voorbij, punt’, legde Töller uit. ‘Hij gaat de zaak regulariseren, maar er is niets onwettig aan.’

Tarabella ontkent dat hij zich heeft laten omkopen. Eerder deze week gaf zijn partijgenote Marie Arena, net als andere parlementsleden, toe dat ze een verplaatsing waarvan de vlucht en het hotel werden betaald door de Qatarese autoriteiten, niet heeft aangegeven bij het Europees Parlement.