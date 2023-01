Honderd mensen herdenken 46-jarige vrouw die stierf in Brusselse politiecel

Zo’n honderd mensen hebben zondagavond in Brussel een wake gehouden voor de gebouwen van de politie, om de dood van de 46-jarige Sourour Abouda aan te klagen. De vrouw stierf er donderdag in een politiecel. Justitie zegt dat alles op zelfdoding wijst, maar dat gelooft haar familie niet.

Het initiatief van de wake kwam van de collega’s van Sourour A. De vrouw werkte bij een Brusselse vzw, en haar collega’s riepen haar vrienden en kennissen op om zondagavond bloemen en kaarsen neer te gaan leggen aan het politiegebouw waar ze stierf. ‘Iedereen die Sourour ooit is tegengekomen, kon alleen maar worden geraakt door haar vrijgevigheid, haar aanstekelijke glimlach, haar verlangen om mensen te helpen’, schrijft de organisatie op Facebook. ‘Ze was zeer actief in verschillende verenigingen voor de verdediging van vrouwenrechten.’

‘Maar we steunen haar familie in de zoektocht naar duidelijke informatie over de omstandigheden van haar overlijden. Er moet licht geworpen worden op de gebeurtenissen die aan deze tragedie vooraf gingen, en op de verantwoordelijkheid van de politie.’

Foto: Ivan Put

Openbare orde

Sourour Abouda zou woensdagavond opgepakt zijn door de politie aan het Kasteleinsplein in Elsene, wegens het verstoren van de openbare orde. Wat ze precies gedaan zou hebben, is niet bekend gemaakt. Ze werd overgebracht naar een cel in de gebouwen van de federale politie in het voormalige Rijksadministratief Centrum. De lokale politie heeft daar enkele politiecellen in gebruik.

Op donderdagochtend werd ze rond 7 uur dood aangetroffen in de cel.

Het Brussels parket heeft een onderzoek geopend, en zegt dat ze op dit moment uitgaat van een geval van zelfdoding. De familie van Abouda kan niet geloven dat de vrouw zelf uit het leven zou zijn gestapt. ‘Ze had een zoon van 19 jaar die bij haar inwoonde. Ze had geen suïcidale gedachten’, zei Selma Benkhelifa, de advocate van de familie, bij RTBf. Het Brussels parket zegt dat de resultaten van de autopsie maandag bekend zullen zijn. De advocate wil vooral dat de politie de beelden van de bewakingscamera’s in het gebouw overmaakt.

‘Ik wil die camerabeelden zien, om te begrijpen wat er gebeurd is tussen het moment van haar arrestatie en het moment van haar overlijden. In andere dossiers zagen we dat er plots ‘technische problemen’ opdoken, waardoor de beelden plots verdwenen waren. Ik hoop dat dit hier niet gebeurt.’ Ook bij het Comité P is een onderzoek geopend.