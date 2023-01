Gerommel in Gent: ‘Ik ben niet bang om burgemeester te worden’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Wurggreep

Het vlot politiek niet al te goed meer in de Arteveldestad. ‘We houden elkaar niet in een wurggreep, maar onze verstandhouding kan beter’, zegt eerste schepen Filip Watteeuw (Groen) in De Zondag over zijn relatie met burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). ‘Zij die geprobeerd hebben om ons uit elkaar te spelen, zijn daar voor een stuk in geslaagd’, zegt Watteeuw. ‘Ik betreur dat echt. Er is veel gestookt achter onze rug over onze rol binnen het schepencollege. We hadden dat beiden niet mogen laten gebeuren. Nu goed: dat belet ons niet om goed beleid te voeren.’

Wurggreep (2)

Ook de relatie met zijn vroegere kartelpartner Vooruit is niet al te best meer, geeft Watteeuw in De Zondag toe. Dat Groen en Vooruit in Gent uit elkaar gegroeid zijn, noemt hij de ‘grootste teleurstelling van de voorbije tien jaar’. ‘Het is helemaal verkeerd gelopen na de verkiezingen. Zij hebben het als een vernedering ervaren dat ze zoveel zetels verloren en maar 2,5 schepenmandaten overhielden. Ze mogen echter niet vergeten dat wij hen zijn blijven steunen toen ze leden onder de schandalen.’ Watteeuw benadrukt dat zijn deur openstaat voor een hernieuwde samenwerking.

Wurggreep (3)

Een nieuw kartel lijkt er sowieso niet meer van te komen. ‘Die vraag is achterhaald, want de realiteit is dat Open VLD en Vooruit werken aan een stadslijst’, zegt Watteeuw. ‘Meer weet ik niet, want ik mag niet mee aan tafel. Maar goed: ik ben daar ook niet bang van. Als die stadslijst er komt, dan zal ze na de verkiezingen een partner moeten zoeken. Dat wordt Groen of de N-VA.’

Watteeuw kan zich niet voorstellen dat Vooruit in Gent dan met de N-VA in zee gaat. ‘Gent is Antwerpen niet. Groen en Vooruit zijn dus bijna veroordeeld tot elkaar.’ En of hij dan zelf kandidaat-burgemeester is? ‘Wel, dat is een mogelijkheid. Ik zou daar niet bang voor zijn. We zien wel wat de kiezer zegt.’

Wurggreep (4)

Opvallend: Watteeuw benadrukt ook dat hij een grote fan is van de VRT-reeks Het verhaal van Vlaanderen. ‘De inhoud zit goed. Ik vind de ophef onnodig’, zegt hij. Het was nochtans zijn eigen Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout die bijzonder scherp was voor het ‘los en ongecoördineerd uitstrooien van middelen’ voor de reeks.

Watteeuw is minder hard in zijn oordeel: ‘Men mag vragen stellen over de financiering. Dat zou moeten gebeuren voor élke subsidie. Maar ik vind het terecht dat een overheid investeert in gezamenlijke verhalen over onze geschiedenis.’