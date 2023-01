Proximus halveert dividend vanaf boekjaar 2024

Proximus gaat vanaf het boekjaar 2024 zijn dividend halveren. De ingreep komt later maar gaat verder dan gedacht.

Proximus snijdt later maar dieper in zijn dividend, zo kan het belangrijkste nieuws dat de beursgenoteerde telecomspeler vanochtend vrijgeeft, samengevat worden. Proximus keert nu nog een dividend uit van 1,20 euro bruto per aandeel en dat blijft nog even zo.

Over het boekjaar 2024 en 2025 zal dat telkens maar 0,60 euro bruto worden. Het is dus de volgende regering die in de begroting de bijdrage van Proximus zal zien halveren. De overheid heeft 53 procent van de aandelen en zal dus in 2025 rechtstreeks 108 miljoen minder ontvangen.

Het lagere dividend betekent dat de staat ook minder roerende voorheffing van kleine beleggers zal krijgen. Beleggers staan van hun 1,20 euro 30 procent af aan de staat of 36 cent per aandeel. Op een dividend van 0,60 euro wordt dat 18 cent per aandeel.

De dividendverlaging blijkt uit het driejarenplan van Proximus dat de naam Bold2025 meekreeg.

Het is de tweede keer dat Guillaume Boutin, ceo van Proximus, meerjarendoelstellingen bekend maakte. En opnieuw heeft dat gevolgen voor het dividend. In 2020 werd het dividend al verlaagd van anderhalve euro bruto per aandeel naar 1,20 euro.

Drastische ingreep

Analisten hadden verwacht dat Boutin ging aankondigen het te verlagen naar 1 euro bruto. Maar dit en volgend jaar keert Proximus telkens nog een ongewijzigd dividend uit van 1,20 euro, tenzij bij onverwachte tegenslagen. Vanaf het boekjaar 2024 (dividend dat uitgekeerd wordt in 2025) gaat Proximus het dividend halveren. En dat is dan weer een stuk drastischer dan wat beleggers hadden verwacht.

Door het dividend in een volgende fase zo laag te zetten, geeft Proximus ook impliciet aan dat het om een fundamentele bijsturing gaat. De kasstromen van Proximus lieten niet toe het dividend hoog te houden. Proximus zegt opnieuw de beschikbare kasstromen te willen laten groeien en de schuldgraad beperkt te houden tot 2,5 keer tot 3 keer de jaarlijkse brutobedrijfswinst.

Het is uitkijken wat de beursreactie zal zijn op deze gemengde boodschap. Beleggers kopen telecomaandelen vaak omwille van het dividend en niet omwille van de groei want die is er nauwelijks of niet.

De Belgische telecommarkt beleeft echter moeilijke tijden. Zowel Proximus als de marktleider in Vlaanderen, Telenet, moet miljarden investeren in het verbeteren van zijn netwerk. Dit door de uitrol van glasvezel. Doordat ze elk apart een glasvezelnetwerk uitrollen, kijken ze allebei tegen miljardeninvesteringen aan.

Telenet maakte afgelopen jaar al onverwacht bekend dat het zijn dividend drastisch verlaagt van 2,75 euro naar 1 euro per aandeel. Met andere woorden: de aandeelhouders moeten de investeringen zelf dragen. Dat had als gevolg dat de beurskoers van Telenet halveerde. Maar ook de aandelenkoers van Proximus staat al onder druk sinds het bedrijf bekend maakte circa 4 miljard in zijn netwerk te moeten investeren. Dat is een schril contrast met telecomspelers in de omringende landen waar de uitrol van het glasvezelnetwerk verder staat dan in België. Ook in 5G was België een laatkomer.

Vierde speler

Het feit dat er bovendien een vierde mobiele speler komt die zowel 5G maar ook vaste internetdiensten wil aanbieden, zet eveneens druk op de Belgische markt. Het Roemeense Digi en Citymesh bundelen daartoe de krachten. In Wallonië heeft Orange (het vroegere France Telecom) dan weer de kabelmaatschappij Voo overgenomen.

Toch is Proximus in zijn vooruitzichten niet pessimistisch. Het zegt dat zijn plan Bold2025, een driejarenplan, ‘groei en waarde’ zal helpen creëren waardoor de onderliggende winstgevendheid (onderliggende ebitda of brutobedrijfswinst) in 2025 iets boven het peil van 2022 zal uitkomen.

Op de Belgische thuismarkt verwacht Proximus wel wat omzetgroei maar zou de winstgevendheid in 2025 op hetzelfde niveau liggen als in 2022. De internationale activiteiten, groothandelsdochter Bics en Telesign, worden verwacht hun marge te verhogen.

Doelstellingen gehaald

Proximus geeft ook een doelstelling voor het huidige 2023 mee. Op de thuismarkt zou de omzet met één tot drie procent groeien terwijl de marge in het buitenland een ‘hoge eencijferige groei’ zou kennen. Door de hoge inflatie (lees hogere loonkosten) verwacht Proximus dit jaar een daling van de groepsresultaten (ebitda) met drie procent. Over dat boekjaar 2023 is het tot nader order de laatste keer dat nog een dividend van 1,20 euro per aandeel wordt uitgekeerd. 2023 is ook het jaar dat de investeringen pieken op 1,3 miljard euro.

Proximus gaat de komende drie jaar ook voor meer dan 400 miljoen euro aan niet-strategische activa verkopen. Proximus zegt niets over Telesign waarvan de beursgang vorig jaar afgeblazen werd.

Proximus zegt ook iets over het boekjaar 2022 waarvan de resultaten op 17 februari worden bekendgemaakt. Volgens de telecomspeler zijn alle doelstellingen gehaald. De omzet komt 2 procent hoger uit en de brutowinstgevendheid één procent.