Vanthourenhout wint spannendste titelstrijd in jaren

Het BK in Lokeren is uitgedraaid op een nagelbijter tussen generatiegenoten Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. De Europese kampioen bewees andermaal dat hij een metamorfose heeft ondergaan: de vriendelijke jongen is een winnaar geworden.

‘Dit BK is niet de enige kans in mijn carrière, maar zonder Wout van Aert is het wel een speciale kans.’ Eli Iserbyt wond er voor de start in Lokeren geen doekjes om: zonder de man die in zowat elke cross waar hij deze winter startte de tegenstand had gedegradeerd en andere usual suspects als Toon Aerts (geschorst) en Quinten Hermans (op stage in Spanje), leek de titelstrijd een onderonsje te zullen worden tussen Iserbyt, Europees kampioen Michaël Vanthourenhout en de Belgische kampioen van 2020, Laurens Sweeck.

In tegenstelling tot gisteren was de regen vandaag slechts af en toe van de partij in Lokeren, wat maakte dat Park ter Beuken minder weghad van een modderbad. Het parcours lag er nog altijd ‘vettig’ bij, maar Mont Henri – een uit de kluiten gewassen heuvel in het midden – was beter berijdbaar. Het vertaalde zich in minder loopwerk en een iets minder crosstechnische wedstrijd, wat vooral goed nieuws leek voor Iserbyt, wendbaarder en explosiever dan de twee anderen. Toch was de West-Vlaming, die een haat-liefdeverhouding heeft met kampioenschappen, al snel achteruitgeslagen, nadat hij in een afdaling over de kop was gegaan.

Pompen of verzuipen

Vooraan maakten generatiegenoten Sweeck en Vanthourenhout, twee modderduivels bezig aan hun beste seizoen, ondertussen het mooie weer. Het was vooral die eerste die aanvankelijk indruk maakte en het tempo bepaalde, terwijl de regerende Europese kampioen zich in zijn spoor nestelde. Nochtans staat Sweeck vooral bekend als een zandspecialist, maar hij zette zijn ex-ploegmaat constant onder druk.

Voor Vanthourenhout was het bij momenten pompen of verzuipen, maar vooraf had hij aangegeven ‘in de conditie van zijn leven’ te zitten. De uitspraak staat symbool voor de metamorfose die hij dit seizoen heeft ondergaan: van een brave jongen die tevreden was met ereplaatsen tot een winnaar. Hij stond deze winter al vijftien keer op het podium en was de beste in de Wereldbekermanches in Overijse en Val di Sole.

Volgens zijn ploegleider Mario De Clercq is Vanthourenhout – al eerder twee keer derde op het BK (in Meulebeke en Kruibeke) technisch de beste crosser van het hele pak, maar Sweeck moest in Lokeren niet onderdoen. Beiden gaven elkaar geen duimbreed toe, en zo werd het Belgisch kampioenschap veldrijden een van de spannendste in jaren.

Akkefietjes in materiaalpost

Alleen op één ronde van het einde moest Sweeck even het wiel van Vanthourenhout lossen, omdat hij in de materiaalpost tot twee keer toe gehinderd was door de fiets die Vanthourenhout had afgegeven aan zijn materiaalman. ‘Moedwillig’, zei Sweeck in een eerste reactie bij Sporza. Het kostte hem telkens een tiental meter, inspanningen die hij in de finale misschien wel moest bekopen en die wellicht nog tot de nodige discussies zullen leiden.

De beslissende demarrage viel uiteindelijk in de slotronde op de flanken van de Mont Henri, waar Vanthourenhout Sweeck enkele meters aansmeerde. Het brons was voor een verrassend sterke Thibau Nys, pechvogel Iserbyt moest vrede nemen met de vierde plaats.