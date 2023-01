Stijn en Hanne Desmet kronen zich allebei tot Europees kampioen

België heeft zondag twee gouden medailles gepakt op het EK shorttrack in het Poolse Gdansk. Hanne Desmet won op de 1000 meter. Haar broer Stijn deed het haar nadien bij de mannen na.

Desmet haalde het in 1:32.443 nipt voor haar Nederlandse trainingsmaatje en titelverdediger Suzanne Schulting (1:32.514), de regerende olympische kampioen op dit onderdeel. De Hongaarse Petra Jaszapati vervolledigde het podium, in 1:32.640. Zaterdag pakte Desmet op het EK al het zilver op de 1500 meter. Vorig jaar schaatste ze op de Olympische Winterspelen in Peking naar brons op de 1000 meter.

Voor de familie Desmet was het even later dubbel feest, want ook Stijn Desmet schoot raak. Hij won de 1.000 meter bij de mannen. Zaterdag had hij al nipt naast het goud gegrepen op de 1.500 meter.