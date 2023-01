46-jarige vrouw overlijdt in Brusselse politiecel

Sourour A., een vrouw van 46, werd donderdagochtend dood teruggevonden in een cel van de Brusselse politie. Het parket is met een informatieonderzoek begonnen. Comité P, de toezichthouder van de politiediensten, heeft een dossier geopend. De familie betwist dat de vrouw zelfmoord zou gepleegd hebben.

Volgens de eerste vaststellingen zou Sourour A. donderdagochtend rond 6 uur gestorven zijn in een politiecel van het commissariaat aan de Brusselse Koningsstraat. Haar levenloze lichaam werd ongeveer een uur later ontdekt. De politie meldde zaterdag in de Franstalige pers al dat de vrouw suïcide zou gepleegd hebben. De familie heeft intussen te horen gekregen dat de vrouw zichzelf met haar trui gewurgd zou hebben.

De vrouw verbleef in de cel nadat ze in dronken toestand dicht bij het Kasteleinsplein opgepakt was. Enkele uren voor haar dood was ze nog ondervraagd, maar uiteindelijk weer naar haar cel gebracht om daar te ontnuchteren. Waarom ze precies opgepakt werd en waarover de ondervraging precies ging, moet een onderzoek nog uitwijzen.

‘De familie gelooft niets van de hypothese over suïcide’, zegt Selma Benkhelifa, de advocate van de familie van de vrouw aan de RTBF. ‘Het lijkt hen onmogelijk dat ze zichzelf kon wurgen met haar eigen trui.’ Ook de zus van de overleden vrouw zegt aan RTBF dat Sourour A. ‘geen zelfmoordneigingen had’. ‘Haar zoon van negentien was alles voor mijn zus. Ze woonden samen en ze zou hem nooit zomaar achtergelaten hebben.’

Autopsie

Intussen heeft ook Comité P, de toezichthouder van de politiediensten, een dossier geopend. De beelden van de cel waar de vrouw verbleef, zijn overgemaakt aan het Brusselse parket. Het parket is al met een informatieonderzoek begonnen, meldt RTBF. De magistraat, het labo van de federale politie en een wetsdokter zijn ter plaatse gegaan. Er werd ook een autopsie bevolen. Na het bezoek van de wetsdokter bevestigt ook het parket dat het om zelfmoord lijkt te gaan. Volgens de RTBF zijn de eerste resultaten van die autopsie maandag al beschikbaar.

De advocaat van de familie wacht vooral de camerabeelden af, volgens haar zullen die essentieel zijn om te weten wat er precies gebeurd is. Over de vrouw zelf is nog weinig geweten. Alleen dat ze een zoon van negentien had en werkzaam was in de vrijwilligerssector.

Het gaat om het derde overlijden in een politiecel van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene in twee jaar tijd.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be