Anderlecht pakt onverhoopt punt tegen inefficiënt Club Brugge

Zowel Club Brugge als Anderlecht slaagde er vandaag niet in om de druk van de ketel te halen. Club domineerde, maar morste met zijn kansen en zag de bezoekers vanwege een eigen doelpunt zo alsnog langszij komen (1-1).

De belangen bij Club Brugge en Anderlecht waren groot. Club vecht onder zijn nieuwe coach Scott Parker nog om de Champions Play-offs. Paars-wit had dan weer punten nodig om uit het vizier van de degradatiezone te blijven. Om de wedstrijd van wat extra symboliek te voorzien, kwam clublegende Ruud Vormer - onder een daverend applaus - afscheid nemen.

Maar waar Vormer en co vroeger al eens de vloer aanveegden met de rivaal uit Brussel, ging het zondag een pak moeizamer. Club mankeerde vertrouwen en toonde zich conservatief in zijn aanvalsspel. Het balletje terug werd vaker gekozen dan de actie vooruit, de slordigheden waren meer regel dan uitzondering.

Toch werden er door de landskampioen ook een paar goede kansen bij elkaar gevoetbald. Yaremchuk zag na tien minuten een uitstekende mogelijkheid gepareerd worden door doelman Verbruggen en ook Lang probeerde het na mistasten van Sardella. Club Brugge bleef de kansen opstapelen en zag zijn offensief vlak voor de rust - even - verzilverd worden. Yaremchuk werd goed weggestuurd door Vanaken en bediende Lang, die netjes afrondde. Toch was het feestje geen al te lang leven beschoren: Yaremchuk stond enkele centimeters buitenspel.

Ook na de rust domineerde de thuisploeg. Eerst tikte de onfortuinlijke Yaremchuk een scherpe vrije trap van Nielsen net over het doel, daarna kopte Vanaken een standaardsituatie nipt naast, en tot overmaat van ramp verslikte ook Nielsen zich bij het afdrukken. Anderlecht zag zienderogen af, maar bleef ook na het uur nog in leven.

Foto: Isosport

Nul schoten op doel

Tweede keer, goede keer voor de bedrijvige Nielsen. In minuut 68 was het dan toch raak. Buchanan - die onophoudend zijn flank bestreek tijdens de partij - werd voor een zoveelste keer naar de achterlijn gestuurd. Hij leverde een strakke voorzet aan Nielsen, die de bal maar binnen te lopen had. Jan Breydel ontplofte, maar sloeg ook vooral een zucht van opluchting.

Het draaien van de bordjes, zorgde ook voor een kleine reconversie bij de bezoekers. Plots kwam er wél wat paars-witte dreiging. Al deed Club Brugge in de slotfase vooral zichzelf de das om. Een slappe voorzet van Arnstad werd slecht geraakt door Mechele, die de bal in eigen doel devieerde. Nul schoten op doel, maar dan toch een puntje voor de bezoekers.

Zo wacht Scott Parker nog altijd op zijn eerste zege als trainer van Club Brugge, dat Genk nu al op 17 punten voorsprong ziet. De landstitel - zelfs met play-offs - lijkt de landskampioen vandaag volledig te ontglippen. Het puntje voor Anderlecht is een mentale opsteker, maar écht tevreden zal ook coach Riemer niet terugblikken.