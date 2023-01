Premier Alexander De Croo pleit voor havenkorps in strijd tegen drugscriminelen

In de strijd tegen de drugscriminaliteit in Antwerpen, pleit premier Alexander De Croo (Open VLD) voor de oprichting van een havenkorps: meer agenten die opereren op het terrein rond de haven.

Een havenkorps is een van de drie stappen die volgens de eerste minister nodig zijn om de strijd met de drugscriminaliteit in Antwerpen aan te gaan, zo vertelt hij aan VTM Nieuws. Daarbij wordt gekeken naar de haven, die een draaischijf is in de cocaïnesmokkel. Het domein is enorm groot – 120 vierkante kilometer – en daarom ziet De Croo heil in een havenkorps.

Volgens de premier moeten er politiemensen bijkomen die arrestaties en ondervragingen kunnen uitvoeren. Die zijn daarvoor beter gewapend dan Defensie, legde hij uit. Hoe mensen voor dat korps beschikbaar kunnen worden gesteld, moet nog uitgezocht worden. Het is niet de bedoeling zomaar personeel van andere steden over te plaatsen naar de haven.

Een tweede stap die mee de drugseconomie moet breken, bestaat uit extra controles op verdachte containers. Zoals bekend zijn er vijf extra scanners en extra douaniers op weg naar de haven. Het is de bedoeling het aantal gecontroleerde containers op te trekken naar 300.000 tot 400.000 per jaar, tegenover zowat 40.000 vandaag.

Voorts wil De Croo dat de boetes voor gebruik van cocaïne omhoog gaan tot 1.000 euro. Eerder had zijn partijgenoot en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) al aangekondigd het boetestelsel te zullen aanpassen. Ook de premier stelde dat de huidige boetes (75 tot 150 euro) ‘onredelijk laag’ liggen voor wie 50 euro per gram wil betalen.