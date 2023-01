Na een niet-uitvoerende eigenaar (Marc Coucke) heeft Anderlecht nu ook een niet-uitvoerende voorzitter. De fans reageren sceptisch op de stap terug van Wouter Vandenhaute. Die moet erover waken geen meekijkende schoonmoeder te worden.

‘Het was een woelige week die me persoonlijk zwaar heeft geraakt. Ik heb goed nagedacht wat ik zou doen, want niemand is groter dan de club. Had het beste voor Anderlecht geweest dat ik was opgestapt ...