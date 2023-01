Explosie in Maasmechelen: wellicht link met drugsmilieu

Twee gemaskerde personen hebben zondagochtend zwaar vuurwerk tot ontploffing laten brengen aan een appartementsgebouw in Maasmechelen. Politie en gerecht vermoeden dat er een link is met het drugsmilieu.

Zondag rond 4.30 uur heeft er een zware ontploffing plaatsgevonden in een appartementsgebouw gelegen aan Op de Duif in Maasmechelen. ‘Twee gemaskerde personen hebben vermoedelijk zwaar vuurwerk vastgekleefd aan een plastic fles met brandversnellers, waarna zij dit in de inkomhal van het appartementsgebouw tot ontploffing hebben gebracht. Hierdoor werden twee zware deuren uit hun kader geblazen en is een deel van het plafond naar beneden gevallen. De gemaskerde personen hebben voor de ontploffing op de muur bedreigingen richting een appartementsbewoner aangebracht, hetgeen doet vermoeden dat er een link is met het drugsmilieu’, aldus de Limburgse persmagistraat Pieter Strauven.

Het onderzoek is in handen van de lokale recherche van de politiezone Lanaken-Maasmechelen (LaMa). Na contact met het parket van Limburg kwamen het gerechtelijk lab en DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, ter plaatse. Voorlopig is er geen spoor van de daders. Er vielen geen gewonden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde hetzelfde aan de voordeur van een woning in de Koolstraat in Borgerhout. Dat was de derde aanslag in een week tijd in Antwerpen. Maandag namen onbekenden een woning onder vuur in Merksem; een van die kogels kostte het leven aan de 11-jarige Firdaous. Donderdagnacht werd een appartement in Hoboken geviseerd.