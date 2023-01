Vincent Van Quickenborne: ‘We brengen Olivier Vandecasteele naar huis. Beloofd.’

‘We zullen erin slagen Olivier Vandecasteele weer thuis te krijgen’, zegt Vincent Van Quickenborne (Open VLD), minister van Justitie, in De Zevende Dag. Een timing kan de minister evenwel niet geven.

‘Het is mijn vaste wil en ook die van de regering’, zei de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne toen Lieven Verstraete hem in De Zevende Dag vroeg waarom hij er zo zeker van was dat de Belgische Staat erin zal slagen om de Belg Olivier Vandecasteele uit de Iraanse cel te krijgen.

Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker, zit sinds 24 februari 2022 vast in een Iraanse isolatiecel. Volgens Iraanse media is hij veroordeeld tot veertig jaar cel en 74 zweepslagen. Eind december raakte nog bekend dat het om 28 jaar cel zou gaan. Van Quickenborne kon die informatie in De Zevende Dag niet bevestigen. Er is geen enkel officieel kanaal dat hem of de regering van de vermeende veroordeling op de hoogte gebracht heeft. ‘Mijn collega van Buitenlandse Zaken (Hadja Lahbib (MR), red.) heeft de Iraanse ambassadeur ontboden. Zelfs die heeft niet kunnen bevestigen dat er een vonnis was. Ik zeg het heel duidelijk: dit heeft niets meer te maken met een rechtsstaat’, aldus de minister. ‘We gaan er alles aan doen om hem weer thuis te krijgen. Er is maar één grens en dat zijn de principes van de rechtsstaat.’

• Hij wou terug naar Iran, tegen reisadvies in.

Eerder al maakte de Belgische overheid een deal met Iran over de vrijlating van Vandecasteele. Die moest de ruil tussen Vandecasteele en de in België veroordeelde terrorist Assadollah Assadi mogelijk maken. Maar in november schorste het Grondwettelijk Hof in december die overeenkomst. Van Quickenborne benadrukt dat het gaat om een schorsing, geen vernietiging.

Eerder in het programma had Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gewaarschuwd dat de ‘deal tussen België en Iran niet mag niet leiden tot chantage’. ‘Als de deal niet goed uitgebalanceerd is, zal hij gebruikt worden om dit vaker te doen.’

Volgens Van Quickenborne is de chantage niet begonnen met de arrestatie van de ngo-medewerker. ‘Maar wel toen Assadollah Assadi veroordeeld werd. De Belgische Justitie heeft hem veroordeeld toen andere landen het niet aandurfden. Daarvoor hebben we felicitaties vanuit de VS gekregen. Wij doen het: we voeren harde sancties uit.’

Het stoort Van Quickenborne dat hij meer vragen gekregen heeft over het lot van ‘die vermeende diplomaat’ dan over het lot van Olivier Vandecasteele. ‘Die man gaat al driehonderd dagen door de hel.’

Boetes voor druggebruik

De minister nam in De Zevende Dag ook deel aan een debat over de war on drugs na de dood van een elfjarig meisje in Antwerpen. Zij werd vermoedelijk het slachtoffer van een strijd tussen drugbendes. In dat debat kondigde hij aan dat de boetes voor het gebruik van harddrugs gevoelig zal optrekken, tot 1.000 euro. Hij zal die boetes ook koppelen aan een bevel tot betaling. Zo kunnen die via de belastingen worden geïnd als iemand weigert te betalen. Ook de controles worden uitgebreid. Het idee is dat mensen die drugs gebruiken, ook al is dat occasioneel, mee de veiligheid in het gedrang brengen.