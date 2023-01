Van Grieken haalt uit naar ‘bromance’ tussen De Wever en Rousseau: ‘ze zijn beiden vol van zichzelf’

In zijn nieuwjaarspeech noemde Vlaams Belang-voorzitter zes keer de naam van N-VA-voorzitter Bart De Wever en vier keer de naam van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. En niet om vrienden te maken.

‘Ik blijf – als u me toestaat – nog even stilstaan bij de “bromance” tussen Rousseau en De Wever’, zo richtte Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zich zondagochtend tot zijn leden in eventzaal Den Berg in Londerzeel. De nieuwjaarsreceptie van Vlaams Belang verliep tot aan de speeches rustig en gemoedelijk, met een live jazzbandje op de achtergrond. Maar dat veranderde al snel. Van Grieken krijgt telkens het politieke verwijt dat hij geen samenwerkingen kan en wil smeden. En ook nu was hij duidelijk niet van plan om een jaar voor de verkiezingen nog vrienden te maken, integendeel.

‘Rousseau en De Wever willen niet alleen samenwerken in de volgende regering. Ik vind dat ze zelfs steeds meer op elkaar beginnen te lijken’, zei Van Grieken. ‘Zo zijn ze beiden vol van zichzelf en doen ze beiden niet liever dan afgeven op Vlaams Belangers. Maar vooral, en die gelijkenis is toch heel treffend: Ze zijn beiden zeer gedreven om in amusementsprogramma’s te zitten.’ Dat was dan ook de rode draad in de nieuwjaarsspeech van Van Grieken: ‘als je op N-VA wil stemmen, dan krijg je er ook de socialisten bij, want De Wever wil een historisch akkoord sluiten met de socialisten.’

Bedenkelijke figuren

Van Grieken haalde in speech uiteraard de Vlaams Belang-klassiekers uit de kast met verwijzingen naar de ‘allochtone rellen’, de ‘illegale criminelen’, de asielzoekers en ‘hotel belgica’ en opnieuw een pleidooi voor een asielstop. Maar de grote olifant in de kamer ging hij met een handigheidje uit de weg.

N-VA-voorzitter Bart De Wever benadrukte begin december nog eens op VTM Nieuws dat hij pas wil samenwerken met Vlaams Belang als Van Grieken een grote kuis houdt. ‘Als mensen binnen de redelijke krijtlijnen kunnen komen, moet je hen een kans geven om te besturen. Tom Van Grieken moet dat perfect kunnen. Maar hij kan nog altijd geen afscheid nemen van mensen die hem in verlegenheid brengen’, zo verwees De Wever onder meer naar figuren als Dries Van Langenhove, Kamerlid en oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden.

Van Grieken moet van De Wever letterlijk komaf maken met ‘figuren die achter Poetin aanlopen’ en mensen die ‘antisemitische, seksistische praat verkopen en mensen op hun seksuele identiteit aanvallen, zoals Dries Van Langenhove’. Maar parlementslid Klaas Slootmans maakte in zijn speech al meteen duidelijk dat Vlaams Belang ‘geen restaurantkaart’ is, maar ‘een massief blok dat één en ondeelbaar is en waar Rousseau en De Wever geen speld gaan tussen krijgen’.

Van Grieken had het op zijn beurt alleen over ‘die zogezegde figuren bij Vlaams Belang die soms wat scherp uit de hoek komen’ binnen zijn partij en ging de gevoelige kwestie met een handigheidje gewoon uit de weg. ‘Mag ik erop wijzen dat De Wever niet met ons wil samenwerken omdat bepaalde figuren soms scherp uit de hoek komen. Maar diezelfde gereserveerdheid heeft De Wever niet bij de socialisten. Nee hoor, daar ziet hij geen bedenkelijke figuren bij de socialisten die exuberante snoepreisjes naar Dubai betalen met belastinggeld of die zich lieten omkopen om positief te stemmen over Qatar. Nee, Bart De Wever wil koste wat kost regeren met die socialisten.’