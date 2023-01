Dodental Russische raketaanval op Dnipro blijft stijgen, zeker twintig doden

Het dodental in de Oekraïense stad Dnipro door een Russische raketaanval is gestegen naar twintig. Reddingswerkers blijven dode mensen vinden in een flatgebouw dat zaterdag werd getroffen door een Russische raket, zo meldt Kyrylo Tymoshenko, de viceverantwoordelijke van de Oekraïense presidentiële diensten.

Naarmate de reddingsactie langer duurt, duiken er almaar meer slachtoffers op tussen het puin. Persagentschap Reuters spreekt intussen over 20 doden. Het baseert zich daarvoor op info van lokale vertegenwoordigers. ‘We hebben de hele nacht puin geruimd’, zei regeringsverantwoordelijke Kyrylo Tymoshenko op Telegram. Volgens hem probeerden overlevenden in het gebouw de aandacht van reddingswerkers te trekken met hun telefoon.

Er is ook sprake van 73 gewonden die uit het puin gehaald werden, onder wie veertien kinderen. De zoektocht naar vermisten wordt intussen voortgezet. Ruim veertig mensen moesten naar het ziekenhuis en vier liggen op de intensive care. Uren na de raketinslag werden nog noodkreten gehoord van mensen die vastzaten onder het puin van het gebouw.

Foto: reuters

Lokale autoriteiten proberen nog steeds mensen te redden. Valentyn Reznichenko, hoofd van het regionale militaire bestuur van Dnjepropetrovsk, zei vanochtend dat er nog 26 mensen vastzaten onder het puin. ‘We vechten voor elke persoon, elk leven’, schreef president Zelensky op sociale media.

De presidentiële administratie in Kiev publiceerde eerder foto’s en video’s van het gebouw dat volledig verwoest is. Andrij Jermak, leider van de administratie, is ontzet. ‘Russen zijn terroristen die voor alles gestraft moeten worden’, zei hij. Volgens hem doen de luchtafweer en de luchtmacht hun werk. ‘We zullen terugslaan’, zei hij ook. Volgens Jermak verandert Rusland niet van tactiek en gaan de Russen voort met aanvallen op civiele infrastructuur.

Foto: reuters

In het hele land weerklonk zaterdag het luchtalarm. Het gaat om de eerste grote Russische aanval sinds het begin van het jaar. De raketten hebben zaterdag ook kritieke infrastructuur getroffen in de Oekraïense regio’s Charkiv en Lviv in respectievelijk het oosten en westen van het land, aldus lokale functionarissen. De Oekraïense minister van Energie, German Galushchenko, zei zaterdag dat de komende dagen daardoor ‘moeilijk’ zullen zijn op het energiefront. ‘Door de beschietingen worden in de meeste regio’s noodafsluitingen ingevoerd. De komende dagen worden moeilijk’, schreef hij op Facebook.

Ondertussen zei de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad Kiev dat er in de stad explosies te horen waren en dat luchtafweerraketten doelen troffen.