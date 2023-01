Luxewagens ter waarde van 1,7 miljoen in beslag genomen bij opgepakte influencer Andrew Tate

De Roemeense autoriteiten hebben in het huis van de omstreden influencer Andrew Tate verschillende luxewagens in beslag genomen. De man zit in de cel op verdenking van onder meer mensensmokkel en seksuele uitbuiting.

De politie arriveerde zaterdag aan het huis van Tate in Boekarest met vrachtwagens en reed later weg met meerdere luxewagens. Ze namen onder meer een Rolls Royce, een BMW en een Mercedes mee. De auto’s die zaterdag werden meegenomen, zouden samen een waarde van zo’n 1,7 miljoen euro hebben.

Eerder deze week deelde het openbare ministerie mee dat ze al 15 luxewagens en meer dan tien eigendommen in beslag hadden genomen als onderdeel van het onderzoek tegen de man.

De internetbekendheid werd eind december samen met zijn jongere broer Tristan in Roemenië opgepakt. De rechtbank besliste toen dat de broers van 36 en 34 jaar nog zeker dertig dagen in de cel moeten blijven. De twee gingen daar onlangs tegen in beroep, maar zonder succes. De rechtbank oordeelde onder meer dat er vluchtgevaar bestaat.

Het parket meent dat de twee deel uitmaken van een georganiseerde bende. Er zijn op dit moment zes mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Zij zouden gedwongen zijn tot prostitutie en deelname aan pornografische video’s.

Andrew Tate heeft 4,5 miljoen volgers op sociale media. Hij werd bekend door zijn deelname aan het tv-programma ‘Big Brother’ in 2016, waarbij hij uit de wedstrijd werd gezet nadat op een video te zien was hoe hij een vrouw sloeg.

Foto: afp