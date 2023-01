Boeren protesteren tegen stikstofakkoord aan nieuwjaarsfeest van N-VA

Terwijl de N-VA-leden zaterdagavond hun nieuwjaarsfeest vieren in de Nekkerhal in Mechelen, vond aan de ingang een protestactie plaats van landbouwers. De boeren waren met colonnes tractoren - naar verluidt zowat 150 tractoren - naar het evenement afgezakt om actie te voeren tegen het stikstofakkoord. Kop van Jut was minister van Omgeving Zuhal Demir.

‘Hier vindt binnen een N-VA-feestje plaats, maar voor ons landbouwers en de rest van de bevolking is er geen reden om te feesten’, stelde Gunter Klaasen uit het Turnho uts Vennengebied. ‘Zij zorgen ervoor dat de voedselzekerheid in het gedrang komt en de toekomst van de landbouw heel onzeker wordt. Volgens de huidige Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) zal quasi niets hervergund raken.’

Voor Klaasen is Vlaams minister Demir de verantwoordelijke voor het PAS. Dat moet de stikstof in Vlaanderen terugdringen, maar dreigt zware gevolgen te hebben voor de landbouwsector. Tijdens zijn toespraak had N-VA-voorzitter Bart De Wever net de aanpak van Demir geprezen. ‘Dankzij het stikstofakkoord kunnen we een totaal vergunningsdrama zoals in Nederland vermijden. Het is aan ons om dit ook aan de Vlaamse boeren uit te leggen en hen garanties te bieden voor de toekomst. Want aan leugens hebben ze niets’, luidde het.

Foto: BELGA

Klaasen is zelf actief als pluimveehouder - met liefst 150.000 braadkippen. Hij getuigt hoe hijzelf twee jaar geleden van alle instanties groen licht heeft gekregen en veel geld heeft geïnvesteerd. ‘Nu zit ik letterlijk en figuurlijk bijna met mijn hoofd in een strop. En ik ben niet alleen. Welke toekomst hebben wij nog?’

De boeren hebben vooral de bedoeling hun stem te laten horen, maar hebben zaterdagavond geen verdergaande plannen. ‘We willen met ons signaal de mensen bereiken en hun ogen doen opengaan’, besluit Klaasen.