Links en rechts enkele buien vanaf de middag

Na de regen van zaterdag krijgen we zondag eerst opklaringen en is het droog. Op het einde van de voormiddag wordt het vaak bewolkt en vallen er links en rechts enkele buien. In het westen van het land kan daarbij een donderslag klinken. Dat meldt het KMI. Op de Ardense hoogten zijn de buien soms winters van karakter.

De maxima schommelen tussen 7 graden in Vlaanderen en komen niet hoger dan 2 graden op de Ardense hoogten. De wind spant aan en wordt vrij krachtig tot krachtig met vooral tijdens de buien rukwinden tussen 70 en 80 km/u.

Het is in de nacht op maandag eerst gedeeltelijk bewolkt met nog enkele plaatselijke buien. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten, met in eerste instantie lichte regen of motregen. Tegen de ochtend wordt die neerslag intenser en soms winters van karakter in de streken langs de Franse grens en op de Ardense hoogten. De minima liggen tussen 0 en 4 graden.

Maandag is het betrokken met perioden van regen in het westen, regen of smeltende sneeuw in het centrum en sneeuw in Hoog­-België. Het wordt nog wat kouder bij maxima tussen 5 graden aan zee, 3 à 4 graden in het centrum en rond het vriespunt in de Hoge Venen. Daar blijft de sneeuw die valt, liggen waardoor een sneeuwlaag kan ontstaan.

Na een koude ochtend met op vele plaatsen vrieskou wordt het dinsdag overal droog met een afwisseling van zon en wolken.