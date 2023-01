Klasseflits van aanwinst Yira Sor schenkt Racing Genk felbevochten zege tegen Zulte Waregem

Eén flits van Sor levert leider Genk de drie punten op. De vroege openingstreffer betekende allerminst de start van een zorgeloze avond voor Genk dat al te slap acteerde, terwijl Zulte Waregem opnieuw vrank en vrij voor de dag kwam. In de zone van de waarheid misten de bezoekers evenwel wat finesse om een attente Vandevoordt te kloppen. Bij de Limburgers lijkt er even wat zand in de machine. Essevee verzuimt zichzelf te belonen met een onverhoopt punt.

Essevee was gewaarschuwd na de bekeruitschakeling van KRC Genk. De fiere leider zou niet in de stemming zijn om geschenkjes uit te delen. Paintsil en Munoz keken nochtans geschorst toe, terwijl ook coach Vrancken op het strafbankje zat. Hij keek zelfs thuis vanuit zijn luie zetel naar de match. Na de tactische bespreking keerde hij immers gewoon huiswaarts.

Bovendien kregen Castro en Samatta de voorkeur op El Khannouss en Onuachu die naar de bank verhuisden. Sor vierde dan weer zijn basisdebuut , terwijl Preciado op de rechtsachter begon. Bij Essevee keerde Brüls terug in de basis, terwijl Miroshi centraal achterin Lopez verving. Voorts hield Leye vast aan de succesformule van de laatste weken.

Zulte Waregem speelde in de openingsfase best vrolijk mee maar toen Tresor een eerste keer zijn heerlijke traptechniek demonstreerde en Sor aanspeelde, trok de Nigeriaanse nieuwkomer meteen op avontuur. De rechtsbuiten sneed naar binnen en liet Bossut kansloos met een verschroeiend schot in het dak van de goal (1-0). Genk had zo meteen die felbegeerde voorsprong beet.

Essevee was niet onder de indruk en bleef onder impuls van de onvermijdelijke Vormer kansjes bij elkaar combineren maar Vandevoordt stond attent te keepen en kwam goed tussenbeide bij een vrije trap van de Nederlander. Even later onderschepte hij dan weer een iets te zachte voorzet van Fadera die aanstormende Gano probeerde te bereiken. En Genk? De thuisploeg speelde net iets te vrijblijvend om Bossut echt te verontrusten.

Foto: Dick Demey

Genks publiek begint te morren

Halfweg bleek die ene weergaloze flits van Sor te volstaan voor een krappe 1-0 voorsprong voor koploper Genk maar bij de bezoekers groeide steeds meer het gevoel dat er wel iets te rapen viel. Ook na rust werd dat vertrouwen perfect belichaamd door jongens zoals Sissako. Zelden hebben we de 24-jarige middenvelder zo zelfzeker weten voetballen als zaterdagavond in Genk. Het thuispubliek werd er zowaar zelfs wat nerveus van.

Genk bleef ondertussen in hetzelfde bedje ziek als voor rust. De Limburgers misten scherpte en leken ook wat aan automatismen ingeboet te hebben door de verschillende personele wissels. Het was alvast niet bevorderlijk voor de spektakelwaarde van de tweede helft. De thuisspelers stapelden de misverstanden en foute passes op. Zulte Waregem stelde daar een schuchtere kopbal van Gano tegenover.

Het vierde kwartier was dan ook allerminst voer voor fijnproevers en het werd ook allemaal net wat onvriendelijker. Resultaat: drie gele kaarten in een handvol minuten. Genk ontsnapte aan de gelijkmaker net voor het uur toen Ciranni een bal voor doel gooide. Gano lag op de loer maar kreeg het leder niet onder controle. Essevee was ook gewoon vaker net iets scherper in de duels en bij de thuisfans groeide het onbehagen met de minuut.

En dan gingen de bezoekers achterin aan het knoeien. Sor onderschepte een bal van Bossut en baande zich een weg naar de bezoekende efmeter. Miroshi hing nogal nadrukkelijk aan zijn arm maar ref D’Hondt en VAR Vergoote gaven geen krimp. Even later ging Samatta al te makkelijk neer in het strafschopgebied maar ook nu kreeg Genk geen penalty, tot frustratie van de thuisaanhang.

Foto: Isosport

Waregems slotoffensief

Deze twee fases zorgde wel voor wat meer animo op en rond het veld. Defensief kreeg Zulte Waregem het bovendien steeds moeilijker om alle ruimtes dicht te lopen en toen Samatta de achterlijn haalde en de vrijstaande Tresor bereikte, besloot die onbegrijpelijk over. Aan de overkant dan toch nog eens een mooie combinatie tussen Vormer en Fadera maar het schotje van Brüls dat daaruit voortvloeide, was een makkelijke prooi voor Vandevoordt.

Beide coaches gooiden enkele frisse krachten in de strijd. Zo verschenen Onuachu en El Khannouss dan toch op het veld. Bij de bezoekers losten Ramirez en Ndour de moegestreden Vormer en Gano af. Ramirez verscheen even later na een prima rush van Fadera zelfs voor Vandevoordt maar die hield andermaal zijn netten schoon.

Leye gooide er ook nog Offor in en Zulte Waregem zette nog een slotoffensief in maar bij de laatste pass liep het telkens fout en de zege van Genk kwam dan ook niet meer in het gevaar. Zulte Waregem trok met een onvoldaan gevoel huiswaarts, net als de bijna 15.000 toeschouwers. Een gemiste kans voor de bezoekers, de leider mag niet mopperen met deze zuinige zege.

Foto: Dick Demey

KRC Genk: Vandevoordt; Preciado, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Sor (71’ Onuachu), Heynen (71’ Ouattara), Castro (71’ El Khannouss), Hrosovsky; Trésor (88’ Geusens); Samatta

Zulte Waregem: Bossut; Sörmo, Derijck, Miroshi; Ciranni, Sissako, Vormer (76’ Ramirez), Rommens (81’ Offor), Fadera; Brüls; Gano (76’ Ndour)

Doelpunten: 10’ Sor 1-0

Gele kaarten: Samatta, Brüls, Preciado enMiroshi

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt