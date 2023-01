Achtergrondzanger naar de voorgrond: Gustaph voor België naar het Songfestival met ‘Because of you’

Gustaph zal ons land in mei vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Zijn song ‘Because of you’ kwam als winnaar uit de bus tijdens een liveshow in Paleis 12.

‘’t Is ni waar’, stamelde Gustaph toen Peter Van de Veire zijn naam afriep als winnaar van de Belgische preselecties voor het Eurovisie Songfestival 2023, na een spannende stemronde. De zanger leek stomverbaasd, maar met ‘Because of you’ leverde hij wel de meest Songfestivalwaardige song van het pak af.

De 42-jarige Stef Caers uit Antwerpen had ook een verhaal om u tegen te zeggen. Als achtergrondzanger was hij al twee keer van de partij op het Songfestival - in 2018 reisde hij met Sennek naar Lissabon, en in 2021 maakte hij deel uit van het Hooverphonic-team in Rotterdam. ‘Maar toen stond ik ergens verstopt achter een zwart gordijn’, zei Caers tijdens de finale. ‘Nu is het een persoonlijke vendetta om zelf op dat podium te geraken.’

De liveshow in Paleis 12, die rechtstreeks werd uitgezonden op Eén, bleek alvast een goeie generale repetitie. Gustaph bracht er ‘Because of you’, een dansvloervuller die knipoogt naar Chicago house - een geluid dat Beyoncé met haar album Renaissance opnieuw in het middelpunt van de belangstelling bracht. Caers schreef het samen met zanger en theatermaker Jaouad Alloul, en droeg het op aan zijn ‘chosen family’.

Ook de vakjury die in Paleis 12 van de partij was kon de song smaken. YouTubester Nikkie De Jager noemde Gustaphs act ‘RuPauls drag race to the next level’ - Peter Van de Veire had hem aangekondigd als ‘een hoed met een man onder’, en dat was niet gelogen. Jérémie Makiese, die vorig jaar voor ons land 19e werd op het Songfestival in Turijn, prees dan weer de soul in Gustaphs stem. Die stem heeft al flink wat kilometers op de teller: Caers was in het verleden zes jaar actief bij de New Yorks-Gentse band Hercules & Love Affair, en scoorde in 2000 al een eerste hitje met ‘Gonna Lose You’, onder de naam Steffen.

Idool en The Voice

De winnaar van de preselectie werd bepaald door stemmen van het publiek en van een vakjury. Bij geen van beiden kwam Gustaph als winnaar uit de bus - dat waren het duo The Starlings (bij het publiek) en de 17-jarige Gala Dragot (bij de vakjury). Zij bezetten dan ook plaatsen 2 en 3 in de einduitslag. Chérine, die met ‘Ça m’ennuie pas’ vooraf als topfavoriete gold, moest vrede nemen met de vierde plaats. Ook Ameerah, Loredana en Hunter Falls bleven met lege handen achter.

Het was voor het eerst sinds 2016 dat België nog eens voor een televisiefinale met televoting koos. Toen kwam ‘What’s the pressure’ van Laura Tesoro uit de bus - die song werd tiende in Stockholm. De interne selectie die de VRT nadien hanteerde leverde niet meteen grote successen op: Sennek haalde de finale niet in 2018, en Hooverphonic moest het stellen met een 19e plaats.

Bij Songfestival.be gaf VRT-muziekcoördinator Gerrit Kerremans aan dat de VRT opnieuw voor een grote wedstrijd koos ‘omdat we merkten dat de interesse voor het Songfestival almaar groter werd, en omdat de nieuwe VRT-directie meer heil ziet in grote entertainmentprogramma’s. Dat zorgt voor de nodige vrijgekomen budgetten.’

In datzelfde interview gaf Kerremans ook aan dat hij ‘geleerd heeft dat er geen formule bestaat om het Songfestival te winnen’. Toch zat er een rode draad in de kandidaten: er was flink wat ervaring in muziekwedstrijden zoals Idool (Ameerah en Kato), The Voice (Gala Dragot, Cherine, Hunter Falls), MNM Rising Star (Charine, Hunter Falls), X-Factor (Tom Dice) en The Masked Singer (Loredana).

Enkel Gustaph deed dus nog nooit onder eigen naam mee aan een muziekwedstrijd: op het Eurovisie Songfestival in Liverpool mag hij daar verandering in brengen. Over wie de concurrentie vormt, is nog niet veel geweten. Voorlopig maakte enkel Albanië al zijn kandidaat-song bekend. De meeste andere kandidaten volgen pas in februari. Het Songfestival zelf gaat van start op 9 mei. Op 13 mei weten we of Gustaph ook in de finale douze points weet te scoren.