Sammy Mahdi wil ouderen rekruteren: ‘Wij zijn klaar om de handschoen op te nemen’

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi predikt hervormingen in 2023 en eensgezindheid binnen de regering. Ouderen zijn het nieuwe doelpubliek. ‘We moeten ons land weer op de rails krijgen.’

Bij zijn aanstelling als voorzitter van de partij in juni, gooide Sammy Mahdi als kersverse echtgenoot een ruiker bloemen in het publiek. Een bescheiden opkomst op de CD&V-familiedag moedigde dat gebaar aan. Dat huwelijk lijkt, zes maanden later, steviger in zijn schoenen te staan. Meer dan 2.000 mensen zakten af naar Brussel om de nieuwjaarsreceptie van CD&V bij te wonen. Als Mahdi, zichtbaar opgetogen met de opkomst, het podium bestijgt, weerklinkt gejoel. ‘We moeten durven hervormen en dus heilige huisjes durven slopen. We moeten ons land weer op de rails krijgen.’

Dat betekent een langverwachte fiscale hervorming, een jobdeal of flexibelere arbeidsmarkt, maar ook meer respect voor senioren: Mahdi wil de partij van de ouderen worden. ‘Partijen voor de hippe vogels met dure kleren zijn er genoeg. Maar wie durft er ook nog voor onze ouderen te zijn?’

Daarbij denkt Mahdi aan hun verdere activering en wil hij komaf maken met allerlei ‘discriminerende’ maatregelen: ‘Eens 65 moet je verplicht op pensioen, krijg je een boekenbon en is de enige geïnteresseerde vraag die naar je bloeddruk. Oud is te vaak out. Gepensioneerden worden te vaak gemarginaliseerd en sommigen lijken ouderen te beschouwen als enkel goed om tegen de planten te praten.’ Dit jaar wil hij nog een ‘ouderenplan’ op tafel leggen. Lokale lijsten zullen in 2024 uit minstens 20 procent 60-plussers moeten bestaan.

Gemeenschapsvorming

Met die demografie denkt de partij opnieuw de brug te kunnen maken naar het lokale niveau, waar ze al even worstelt. Dat moet ook met de hulp van ‘moderne missionarissen’, leden in alle contreien, die het debat moeten aangaan tegen de radicalisering. Dan weerklinken enkele steken naar ‘progressieve partijen en de nationalisten’, die de bevolking te veel ‘betuttelen’, een stokpaardje van de voorzitter.

‘Echte Daensisten’

Er waren uitgebreide pluimen voor het voltallige team in zijn regering, waarbij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits als een ‘echte Vlaamse leeuwin’ en ‘grootste Daensist’ werd bestempeld van de partij. Dat label verloor wat aan kracht de afgelopen weken nadat de partij het idee lanceerde om de werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd, een deal die al werd afgeschoten nog voor hij volledig gelanceerd was.

Ook weerklonk een extra steun in de rug voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). ‘De opdracht is loodzwaar, maar op het immens respect van heel deze partij kan je rekenen. Ook voor Jo Brouns, minister van Landbouw, was de boodschap duidelijk: ‘Voor cd&v geen Vlaanderen zonder boeren. We staan als één blok achter Jo Brouns!’

Een nieuw jaar, nieuwe, bestendigde rituelen, en een nieuwe locatie voor het hoofdkwartier van de partij aan Tour & Taxis-site die zaterdag symbool staat voor de hervorming van CD&V nadat Mahdi het voorzitterschap overnam van Joachim Coens. ‘Zoals u ziet, is onze partij in volle transformatie. Van hieruit zal de vernieuwing zich verderzetten.’