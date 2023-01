Sint-Truiden boekt makkelijke uitoverwinning bij Eupen en nestelt zich in top acht

Ondanks uitgaande transfers blijft STVV buitenshuis winnen. In het Kehrwegstadion werd de kaap van dertig punten al bereikt door de Kanaries. Onder impuls van Aboubakary Koita scoorde Sint-Truiden twee keer in het oosten van het land. De mannen van Hollerbach blijven met hun krappe kern fraai meedoen in de eerste kolom.

Eindelijk nog eens Aboubakary Koita aan de aftrap bij STVV. De vinnige Kanarie draafde op op de linkerflank, om genoeg aanvallende schwung te leveren in het spel van de ploeg van Bernd Hollerbach. Ook Olivier Dumont kreeg een nieuwe kans, nadat hij in de beker al na één minuut naar de kans moest.

Dumont had voet in de eerste aanval van STVV. Bruno bracht voor, maar Hayashi stond te ver weg in de zestien. Christie-Davies antwoordde met gevaar vanop de linkerkant van Eupen. Leistner had tegelijkertijd moeite om Prevljak te bewaken. Ook Bauer moest verdedigend zijn mannetje staan. De voorzetten van de Panda’s vielen gelukkig voor Sint-Truiden niet meteen goed in de buurt van Schmidt.

Foto: BELGA

Dé knapste actie in het eerste wedstrijddeel kwam van Koita. In zijn typische stijl slalomde hij voorbij drie thuisspelers, om vervolgens hard met zijn rechter uit te halen. De schuiver zoefde rakelings naast. Ook Bruno raakte aan zijn eerste kans na een steal van Hayashi. Gevaarlijker was dan weer de prik van de onvermijdelijke N’Dri. Hij knalde over het kader van Schmidt. Hayashi bleef dan wee de neus aan het venster steken in de buurt van Moser. Mooi samenspel met Janssens kreeg geen gevolg.

Hashioka mikte een andere mogelijkheid te centraal. De hamvraag: wie knokte zich tussen een reeks slordigheden op een nat veld door voor het eerst op voorsprong? Het antwoord kwam op slag van rust. Weer Koita lag aan de basis met een actie. De deviatie van Bruno met de hak was fenomenaal: in competitie al de negende treffer van de Truiense spits: 0-1, halfweg de wedstrijd.

Foto: BELGA

Geen Eupense creativiteit

De opdracht van de Panda’s na de kampwissel was duidelijk en dus drukte Christie-Davis meteen op het gaspedaal. De eerste knal na rust ging over de kooi van Schmidt. Toch ontbrak de echte ceativiteit bij Eupen. Dat had ook Edward Still in de mot. De Eupense coach kwam op het uur met een driedubbele wissel.

De tweede helft was bijna halfweg vooraleer STVV nog eens fors kwam opzetten. Weer via Koita. Die verschalkte zijn opponent opnieuw vlot. De aflegger was uiteindelijk voor Hayashi. De Japanner kreeg een scoringskans maar de poging werd afgeblokt. Op de corner die volgde weer een Truiense doelpunt. Koita mikte naar de eerste paal waar Leistner opponent Davidson tot een owngoal dwong: 0-2.

Geen mens geloofde nog in een heropstanding van de thuisploeg. Stef Peeters kreeg de boel niet draaiende bij Eupen. Ook niet op stilstaande fase, want dan was Schmidt telkens attent. Dumont miste de kans nog op 0-3, ook Bruno kwam nog alleen voor Moser, zonder succes. Wel alweer een uitzege voor STVV.

Foto: BELGA

EUPEN: Moser, Van Genechten, Lambert, Paeshuyse, Davidson, Magnée, Christie-Davis, N’Dri, Peeters, Charles-Cook, Prevljak.

STVV: Schmidt – Janssens, Leistner, Bauer – Hashioka, Boya, Dumont, Koita – Okazaki, Bruno, Hayashi.

Vervangingen: 60’ Prevljak door Bitumazala, 60’ Christie-Davis door Nuhu, 60’ Van Genechten door Diakite, 82’ Davidson door Déom, 82’ Charles-Cook door Alloh, 86’ Bruno door Kaya, 90’ Hayashi door Van Dessel

Doelpunten: 44’ Bruno 0-1, 68’Davidson (owngoal) 0-2

Gele kaarten: Leistner (fout), Peeters (protest)

Scheidsrechter: Visser

Toeschouwers: 2.000