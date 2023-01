De modderfiguur van 2010 is ook die van 2023: al veertien jaar lang kent Sanne Cant (32) haar gelijke niet in het Belgische veldrijden. Een ongelooflijke reeks die tegelijk aangeeft hoezeer de sport nood heeft aan vers bloed.

Het Belgische kampioenschap veldrijden bij de vrouwen was amper enkele minuten oud, toen al duidelijk was wie in Park ter Beuken met de driekleur zou blinken. Sanne Cant maakte er in Lokeren een onewomanshow ...