Seraing en Standard delen de punten

Standard blijft zoeken naar zijn eerste overwinning in 2023. In een door de weergoden geteisterde Luikse derby kwamen de Rouches niet verder dan een mager 1-1 gelijkspel tegen rode lantaarn Seraing.

Het Stade du Pairay in Seraing. Niet de meest glamoureuze verplaatsing die het Belgische voetbal te bieden heeft. Het gure weer, de felle wind en het slechte veld maakten de omstandigheden er niet bepaald aangenamer op voor het Luikse burenduel. De thuisploeg was nog altijd op zoek naar zijn eerste thuiszege van dit seizoen en hoopte op een stunt zoals in de heenmatch op Sclessin (0-2). Ook Standard leek het winnen wat verleerd. De laatste competitiezege van de Rouches dateerde ondertussen al van 29 oktober (0-3 op Zulte Waregem).

Na de puntendeling tegen STVV (1-1) voerde Ronny Deila twee wijzigingen door: Fossey verving Melegoni op rechts en voorin kwam Canak in de plaats van Davida. Seraing-coach Legros hield het bij één wissel: Poaty kreeg op links de voorkeur op Tremoulet.

Wind in de rug

Standard startte met de wind in de rug en probeerde daar zijn voordeel mee te doen. Zinckernagel probeerde het met een vroege poging vanop afstand, zijn schot waaide een metertje naast de paal. Het team van Deila heeft het al een heel seizoen moeilijk tegen de ‘kleinere’ ploegen en dat bleek ook weer op het veld van de kleine buur. Seraing hield makkelijk stand en klom kort na het openingskwartier zelfs op voorsprong bij zijn eerste kans. Lepoint devieerde een hoekschop aan de eerste paal, waarna de bal via Balikwisha in doel verdween (1-0).

Pas in het slot van de eerste helft stelde een slap Standard daar iets tegenover. Eerst werd een doelpunt van Perica nog afgekeurd voor buitenspel, maar drie minuten later was de gelijkmaker toch een feit. Na goed voorbereidend werk van Fossey zocht en vond Dønnum de ruimte om uit te halen op de rand van de zestien. Het schot van de Noor week nog af op de onfortuinlijke Opare voorbij de kansloze Martin (1-1).

Dubbele misser in slotfase

Na de pauze schoot Standard scherper uit de startblokken. Zinckernagel zette Dønnum alleen voor doel, maar de doelpuntenmaker werd nog afgestopt door een ultieme tackle van Tshibuabua. Rond het uur ontsnapte Standard tot twee keer toe aan een nieuwe achterstand. Eerst moest Bodart de meubelen redden op een uitbraak van de ingevallen Sissoko. Wat later zag Lepoint zijn tweede doelpunt van de avond (terecht) afgekeurd wegens buitenspel.

Ondertussen bleef de regen onverminderd neerdalen op het steeds dramatisch wordende veld. Cihan Canak, uitblinker bij de Rouches, dartelde desondanks over de verzopen grasmat tot frustratie van Lepoint die het het Luikse jeugdproduct brutaal onderuit trapte op een tegenaanval. Geel was het oordeel van Van Driessche, rood was wat ons betreft correcter geweest.

In de slotfase kreeg Standard nog twee huizenhoge kansen om de drie punten mee naar Luik te nemen, maar zowel Bokadi als Laifis misten op onbegrijpelijke wijze. Standard blijft zo zegeloos in 2023 en ziet de concurrentie voor de top 8 naderen na een magere 3 op 15. Seraing pakt 4 op 6 tegen de grote buur, maar blijft wel troosteloos laatste.