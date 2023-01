Sanne Cant walst naar veertiende Belgische titel op rij

Een onewomanshow was het. Na amper een halve ronde was al duidelijk wie in Lokeren Belgisch kampioene veldrijden zou worden: als een pletwals ploeterde Sanne Cant (32) naar haar veertiende titel op een rij.

Bericht aan wie van plan is om morgen naar Lokeren af te zakken: breng uw botten mee. Na de hevige regenval van de voorbije dagen ligt het parcours in Park Ter Beuken er zwaar en modderig bij, waardoor het op vele stroken gewoonweg geen optie is op de fiets te blijven zitten. De brandweer moest zaterdagochtend op het terrein waar de voorbije jaren de Rapencross plaatsvond, zelfs heel wat water wegpompen.

Zoals Sanne Cant had voorspeld, werd het Belgische kampioenschap dan ook geen snelheids- maar een ‘slijkcross’, een afmattingsslag waarin kracht de doorslag gaf. Nauwelijks was het startschot gegeven of de topfavoriete deelde al de lakens uit. Na enkele minuten was ze alleen weg, na één ronde had ze al 14 seconden voorsprong op Alicia Franck (als inwoonster van Lochristi in haar achtertuin aan de slag) en 42 seconden op ploeggenote Marion Norbert Riberolle.

Franse frustratie (en tranen)

Vooraf werd de genaturaliseerde Française, dit seizoen meermaals de beste Belgische in de klassmentscrossen, als grootste uitdager van Cant gezien. Maar nadat de beloftewereldkampioene van 2020 bij de start al uit haar klikpedaal was geschoten, stond ze nog voor de eerste ronde halfweg was drie keer aan de kant met kettingproblemen. De wedstrijd was amper 10 minuten oud, en ze mocht de Belgische titel op haar buik schrijven. Drijvend op frustratie walste Norbert Riberolle over Franck, maar een foutloze Cant, die herinnerde aan haar beste dagen, bleef buiten schot. Uiteindelijk strandde ze, in tranen, op 1’20”.

Titel nummer veertien is het voor de drievoudige ex-wereldkampioene (2017, 2018, 2019), die haar eerste Belgische driekleur pakte op 9 januari 2010, in Oostmalle, toen als 19-jarige. En zo komt er maar geen einde aan haar onwaarschijnlijke reeks, die weinig Belgische sportvrouwen zullen evenaren. Of, zoals Paul Herygers zegt: ‘14 Belgische titels op een rij? Dat is niet normaal, doe het haar maar na.’

Bloedarmoede

Tegelijk wijst het op de bloedarmoede in het Belgische veldrijden. In december besloot Cant nog om er een maand tussenuit te knijpen, omdat het niet draaide zoals ze wou. Ze lastte een competitiebreak in, net met het oog op de titelstrijd. Het bleek de juiste zet.

Voor Cant was het haar laatste wedstrijd van het seizoen: ze past voor het WK over drie weken in Hoogerheide – ‘het ziet er niet naar uit dat ik daar plots grote medaille¬kansen heb’ – en richt na een weekje vakantie de blik nu op het wegseizoen. Daar vond ze vorige zomer het plezier op de fiets terug, en ze wil er ook dit jaar mooie dingen laten zien.