Zilver voor Hanne én Stijn Desmet op EK shorttrack

Hanne Desmet is als tweede geëindigd in de finale van de 1.500 meter op het EK shorttrack in het Poolse Gdansk. Ook haar broer Stijn veroverde zilver.

De Belgische shorttrackers waren met hoge ambities naar het Poolse Gdansk afgereisd en hadden openlijk hun medaillehoop uitgesproken. Terecht, zo bleek vanmiddag.

Hanne Desmet, die vorig jaar op de Winterspelen in Peking nog verraste met olympisch brons, pakte op de 1.500 meter zilver. De 26-jarige Mechelse moest in de slotsprint alleen haar Nederlandse trainingsmaatje en titelverdediger Suzanne Schulting laten voorgaan. Voor Desmet is het haar eerste medaille op een EK shorttrack.

Even later was haar broer, Stijn, aan het feest. Ook hij veroverde zilver op de 1.500 meter, nadat hij lang aan de leiding had geschaatst. Het goud was voor de Nederlander Jens van ‘t Wout.