Nieuw drugsgeweld: vuurwerk gegooid naar woning in Borgerhout

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd door onbekenden een zwaar type vuurwerk gegooid naar de voordeur van een woning in de Koolstraat te Borgerhout. Dat meldt het Antwerps parket. Allicht is ook dit incident drugsgerelateerd, weet Gazet van Antwerpen.

‘Op het moment van de feiten heeft niemand de politie verwittigd’, laat het parket weten. ‘De nieuwe bewoners van het huis waren niet thuis en deden de ontdekking kort voor de middag op zaterdag.’

Nadat de nieuwe bewoners de schade ontdekten, hebben ze meteen de politie verwittigd. De politie en het labo zijn ondertussen ter plaatse. Ook de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen werd gecontacteerd. ‘Het onderzoek is volop lopende’, besluit het parket.

Tot voor enkele maanden werd het huis bewoond door de moeder van de bekende drugscrimineel Mohamed Reda C. alias ‘De Algerijn’. Recent werd de woning te koop gezet en ondertussen wonen er andere mensen.

Toen de familie van C. er nog wel woonde, werd het huis in de Koolstraat ook al enkele keren geviseerd. In 2017 werd de garagepoort beschoten en in het najaar van 2021 ontplofte een explosief tegen de gevel. ‘De Algerijn’ werd afgelopen week zelf nog tot acht jaar cel veroordeeld in een dossier rond aanslagen in het drugsmilieu en wordt vervolgd in verschillende dossiers van drugsgeweld, corruptie en de hacking van havenbedrijf AET.

Het is de derde aanslag in een week tijd in Antwerpen. Maandag namen onbekenden een woning onder vuur in Merksem, een van die kogels kostte het leven van de 11-jarige Firdaous. Donderdagnacht werd een appartement in Hoboken geviseerd.