Vrouw overleden in Brusselse politiegevangenis

In een Brusselse politiecel is een vrouw van 40 omgekomen. Dat meldt Le Soir. Over de omstandigheden is nog maar weinig bekend.

Zowel waarom de vrouw was opgepakt als de omstandigheden van haar overlijden, zijn nog onduidelijk, schrijft de Franstalige krant. Het parket stelt dat het om zelfmoord zou kunnen gaan.

De zaak wordt nog onderzocht door een wetsdokter en het labo van de federale politie.

De feiten vonden donderdagochtend plaats in een politiecel van de lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene. Het gaat om het derde overlijden in die gevangenis in twee jaar tijd.

De vrouw van veertig is volgens Le Soir in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden. Ze werkte in de vrijwilligerssector.