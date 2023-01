Ontslagen vrouw moet boete betalen nadat software toont dat ze niet altijd aan het werk was

Een Canadese vrouw moet haar voormalige werkgever een schadevergoeding van omgerekend zo’n 2.200 euro betalen voor ‘diefstal van tijd’, nadat controversiële software uitwees dat ze niet altijd aan het werk was tijdens haar aangegeven uren. Dat schrijft The Guardian.

Karlee Besse werkte voor een boekhoudersbedrijf uit de Canadese provincie British Columbia, maar werd vorig jaar ontslagen. De vrouw spande een rechtszaak aan en eiste een schadevergoeding van 5.000 Canadese dollar (zo’n 3.500 euro). In die rechtszaak voerde het bedrijf, Reach CPA, echter aan dat Besse ‘50 uur thuiswerk had aangegeven die ze blijkbaar niet had gespendeerd aan werkgerelateerde taken’, schrijft The Guardian.

Het bedrijf had de zogeheten tracking software TimeCampon geïnstalleerd op de computer van Besse, nadat bleek dat haar werk vaak trager en duurder uitviel dan normaal. Reach gebruikt die strategie naar eigen zeggen wel vaker bij mensen die thuiswerken. De software legt vast hoe lang een bepaald document geopend is, en hoe de werknemer het document gebruikt.

Volgens het bedrijf maakt het programma ook automatisch een onderscheid tussen professionele bezigheden en gebruik van de computer voor privédoeleinden, zoals het streamen van films of televisieprogramma’s. Na enkele weken bleek volgens het bedrijf uit een analyse dat er ‘onregelmatigheden werden vastgesteld tussen haar aangegeven uren en de volgens de software effectief gewerkte tijd’.

Uitgeprint

Besse voerde echter aan dat ze vaak werkte op afgedrukte documenten, maar dat ze dat niet had meegedeeld aan het bedrijf ‘omdat ik wist dat ze dat niet wilden horen’, en vreesde voor repercussies. Volgens het bedrijf worden echter ook printopdrachten vastgelegd, en waren ook die in het geval van Besse zeldzaam. Bovendien zou het resultaat van dat werk op papier ingevoerd moeten worden in de computer, en bleek ook dat weinig het geval.

Een rechter verwierp dan ook de eis om schadevergoeding van Besse, en veroordeelde de vrouw tot terugbetaling van 2.459,89 Canadese dollar (zo’n 1.700 euro) aan het bedrijf aan loon voor tijd die ze niet gewerkt had.