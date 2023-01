De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg bracht vrijdagmiddag een bezoek aan het West-Duitse dorpje Lützerath. Ze vervoegde er het protest van enkele klimaatactivisten die het dorpje bezetten in de hoop te voorkomen dat energieconcern RWE er een bruinkoolmijn opent.

Zaterdag loopt Thunberg mee met een demonstratie rond het dorp. Daarbij worden tussen de 10.000 en 20.000 mensen verwacht.

Ontruiming

Medewerkers van het energiebedrijf begonnen vrijdag met het slopen van huizen en het kappen van bomen. Volgens de Duitse politie is de ontruiming van het bezette ‘bruinkooldorp’ bijna afgerond.

Volgens een woordvoerder van de politie in Aken moeten er nog enkele mensen uit boomhutten gehaald worden en zitten er nog twee activisten verschanst in een tunnel onder het dorp. In totaal heeft de politie de afgelopen drie dagen 470 bezetters uit het dorp verwijderd. Van hen gingen er volgens de politie 320 vrijwillig, 150 moesten min of meer gedwongen worden.