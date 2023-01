Deze risotto is een smeuïg feestje. De aardse smaak van de paddenstoelen wordt opgefrist door gekonfijte citroen en frisse zuurkool (schrik hier niet van terug! Zelfs als je niet van zuurkool houdt, zal het je verbazen hoe goed dit werkt in deze rijke risotto). Door een reep kombu te laten trekken in de bouillon, krijgt die een extra smaaklaag die net die heerlijke hartigheid geeft. Heb je toch geen tijd of zin om zelf bouillon te maken, dan kun je werken met paddenstoelenbouillonblokjes, te koop in winkels met Poolse of Italiaanse specialiteiten.

INGREDIËNTEN (voor 4 personen)

Voor de bouillon:

1 ui

3 tenen knoflook

1 stronk groene selder (waarvan je 4 stelen apart houdt voor de risotto zelf)

1 wortel

1 blad laurier

8 gedroogde shiitake-paddenstoelen (25 g) of andere gedroogde paddenstoelen zoals eekhoorntjesbrood

1 tl grof zeezout

1 tl peperbolletjes, gekneusd

1 stuk gedroogde kombu van 15 cm

Voor de risotto:

400 g risottorijst

125 ml zoete witte vermout (of witte wijn)

Olijfolie

2 grote sjalotten

4 stelen groene selder (zie hierboven)

300 g diepvrieserwtjes

400 g verse oesterzwammen (of een mix van paddenstoelen)

1 gekonfijte citroen

120 g zuurkool

Peper en zout

Voor de afwerking:

1 bussel dille

3 el geroosterde hazelnoten, gehakt

Optioneel: chilivlokken of wat lekkere hotsauce

BEREIDING

1. Maak eerst de bouillon door de selder te wassen en in grove stukken te snijden (houd 4 stengels apart voor de risotto). Snijd ook de ui (met schil) en de wortel in grove stukken. Snijd de tenen knoflook in twee. Breek de shiitakes in kleine stukken. Doe nu alle ingrediënten voor de bouillon in een kookpot en overgiet met 2 liter water. Breng aan de kook, dek af met een deksel en laat een uurtje pruttelen. Voeg op het einde van de kooktijd de kombu toe en draai het vuur uit. Laat nog 15 minuten trekken. Zeef daarna de groenten uit de bouillon zodat je enkel het vocht overhoudt.

2. Bak de verse paddenstoelen bruin en krokant op een hoog vuur in een laag olijfolie. Kruid met peper en zout.

3. Snijd het vruchtvlees uit de gekonfijte citroen (dit gebruiken we niet) en snijd de schil in blokjes. Hak de dille grof. Zet dit alles aan de kant om straks te gebruiken.

4. Snijd de sjalot en de resterende selder in fijne blokjes. Zet een grote kookpot met dikke bodem (bijvoorbeeld een gietijzeren pot) op het vuur. Stoof daarin de sjalot en selder zacht in een genereuze laag olijfolie. Voeg de rijst toe, kruid met peper en zout en bak mee tot de korrels glazig worden. Draai het vuur even hoog, blijf roeren en blus met de vermout. Als de vermout verdampt is, temper dan het vuur en voeg lepel per lepel de bouillon toe, terwijl je regelmatig roert. Dit blijf je herhalen tot de rijst zacht is.

5. Meng de erwtjes door de risotto samen met een extra lepel bouillon. Proef en kruid de risotto bij indien nodig. Roer ook de gekonfijte citroen, de gebakken paddenstoelen, de zuurkool en de helft van de dille door de risotto.

6. Schep de risotto in de borden en werk elk bord af met extra dille en wat gehakte hazelnoten. Geef nog een draai van de pepermolen of strooi er wat chilivlokken over, of werk af met wat pittige saus.

Een recept van Barbara Serulus, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven