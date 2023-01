Gepocheerde peren zijn een fantastische dessertklassieker, en ze worden toch weer verrassend als je ze laat sudderen met hibiscusblaadjes, die een helderrode kleur geven en een friszure kruiding.

INGREDIËNTEN

1 citroen of een half kaneelstokje (naargelang de stemming)

650 ml water

25 g gedroogde hibiscus (bloemblaadjes, uit de biowinkel)

Vier losse theezakjes waarover je de hibiscusblaadjes verdeelt

200 g suiker

6 harde peren

Roomijs (soja-ijs werkt hier prima)

BEREIDING

1. Als je citroen als smaakmaker gebruikt, haal er dan met een dunschiller het geel van de schil af en leg het in een saus- of soeppan waarin straks alle ingrediënten passen. Doe er het water, de suiker en de zakjes met hibiscus bij. Als je geen citroen gebruikt, voeg dan ook het kaneelstokje toe. Breng aan de kook en laat ongeveer een kwartier sudderen.

2. Intussen kun je de peren schillen en in kwarten snijden. Snijd elk kwart in de lengte nog eens in drie of vier reepjes.

3. Leg de peren in het hibiscusmengsel, breng het weer aan de kook en laat de peren ongeveer 9 minuten garen. Schep ze daarna uit de pan en laat ze afkoelen op een schaal.

4. Laat het hibiscusmengsel nog ongeveer 15 minuten inkoken tot een siroop. Als je een citroen als smaakmaker gebruikt, voeg dan ook het sap nog toe. Laat de siroop afkoelen, vis er de hibiscus en citroenschil of kaneel uit en giet de siroop over de peren. Op die manier kun je de peren, ondergedompeld in hun siroop, minstens een week bewaren in de koelkast (in een goed sluitende pot).

Een recept en foto van Dorien Knockaert