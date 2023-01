Geniaal, hoe puddingpoeder de aloude eieren vervangt in deze wentelteefjes van vegan influencer Elisabeth van Lierop. Van Lierop noemt ze in haar kookboek ‘Planteneters’ french toast, en omdat de Nederlandse benaming inderdaad wat teverig klinkt, vinden we dat een goed idee. Je wilt je weekend tenslotte in stijl beginnen.