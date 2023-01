Deze salade bulkt van de groenten en wordt een tikje luxueus door de romige dressing: je verwent er jezelf mee als je wat extra energie nodig hebt.

Ingrediënten voor 1 persoon

50 g belugalinzen (dat zijn die mooie, glimmende, zwarte linzen)

¼ broccoli of een handvol groene boontjes of een kwart savooikool

2 bladeren boerenkool, de nerf eruit en in stukjes gescheurd

Een geutje olijfolie

Zeste van ½ citroen

Peper en zout

1 handvol babyspinazie

1 el zonnebloempitten, geroosterd in een droge pan

½ avocado

50 gram kokosyoghurt (of ongeveer 2 el)

1 volle eetlepel lopende tahini

Kneepje citroensap

Bereiding

Kook de linzen gaar in gezouten water (of voeg er een lepeltje bouillonpoeder aan toe voor extra smaak). Stoom intussen de broccoli, boontjes of savooikool gaar in een stoommandje. Het stoommandje gebruiken we straks opnieuw, dus gooi het kookwater nog niet weg. Laat de groente even schrikken onder de koude kraan. Stoom in hetzelfde mandje ook de boerenkool gaar en laat ook die even schrikken.

Meng de linzen met een geutje olijfolie, citroenzeste, peper en zout. Maak de salade door de aangemaakte linzen te mengen met de gestoomde groene groenten, rauwe babyspinazie, geroosterde zonnebloempitten en de halve avocado. Proef en kruid bij met peper en zout.

Maak de dressing door de kokosyoghurt te mengen met de tahini en een sneepje citroensap. Kruid met peper en zout.

Serveer de salade met de dressing.

Een recept en foto van Johanna Goyvaerts