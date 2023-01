Kletsnatte regendag (zondag droger en sneeuw)

We krijgen vandaag een kletsnatte regendag over ons heen. Morgen wordt het wat droger met kans op sneeuw in de Ardennen.

Het KMI verwacht op de meeste plaatsen neerslaghoeveelheden tussen 10 en 15 l/m². In het zuiden van het land kan de totale neerslaghoeveelheden al oplopen tot rond 20 l/ m². De wind waait vrij krachtig tot krachtig uit zuidwest, en er zijn rukwinden mogelijk tot 75 km/uur.

De maxima liggen tussen 7 en 10 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 10 en 12 graden elders.

De regenzone trekt in de nacht op zondag langzaam weg naar Duitsland. In de westelijke landshelft wordt het droog met brede opklaringen, maar in het oosten van het land kan het nog lang regenen. De temperaturen dalen tot rond 1 graad in de Hoge Venen en tot 5 of 6 graden op de meeste plaatsen in Laag­-België.

Zondagochtend verschijnen er tijdelijk brede opklaringen. Op het einde van de voormiddag verwachten we buien die vanuit het noordwesten door het land trekken. Op de Ardense hoogten worden de buien winters van karakter. De maxima schommelen tussen 6 en 7 graden in Vlaanderen en komen niet hoger dan 2 graden op de Ardense hoogten. De wind spant aan en wordt vrij krachtig tot krachtig, met vooral tijdens de buien rukwinden tussen 70 en 80 km/ h.

Maandag verlaat een storing met regen en winterse neerslag in de Ardennen ons land via het oosten. Daarna wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt, met enkele regenbuien of buien van smeltende sneeuw in Laag-­ en Midden­-België en sneeuwbuien in Hoog­-België. De maxima schommelen tussen 0 graden op de Ardense hoogten en 5 graden aan de kust.